Stellantis grande successo per il primo piano di azionariato dei dipendenti

Stellantis ha avviato un’iniziativa per coinvolgere i propri dipendenti nel successo dell’azienda, seguendo il pilastro “Care” delineato nel piano strategico Dare Forward 2030. Attraverso il progetto “Shares to Win”, il primo programma di azionariato per i dipendenti, l’azienda ha offerto agli stessi la possibilità di diventare azionisti a condizioni vantaggiose.

Denominato “Shares to Win” il piano di azionariato di Stellantis era aperto a oltre 85.000 dipendenti in Francia e Italia

L’iniziativa è stata lanciata quest’anno in Francia e in Italia tra il 13 e il 30 novembre 2023, coinvolgendo 85.000 dipendenti. La prima edizione di ‘Shares to Win’ ha riscosso un notevole successo, con un investimento totale di circa 65 milioni di euro, di cui 47 milioni provenienti dalla sottoscrizione dei dipendenti e 18 milioni versati dall’azienda. Ciò ha portato all’acquisizione di circa 4,4 milioni di azioni aggiuntive detenute dai dipendenti.

Xavier Chéreau, Direttore delle Risorse Umane e della Trasformazione, ha sottolineato: “Il successo di questa prima edizione dimostra la fiducia dei nostri dipendenti nel futuro dell’azienda e nell’attuazione del nostro piano strategico Dare Forward 2030, volto alla neutralità del carbonio entro il 2038 e alla creazione di valore per gli stakeholder.”

L’obiettivo è garantire che molti dei dipendenti possano diventare azionisti di Stellantis, promuovendo il successo collettivo e la creazione di valore condiviso, oltre a stimolare l’orgoglio di appartenenza all’azienda.

Quest’anno, il 22 per cento dei dipendenti idonei ha aderito a ‘Shares to Win’ con un investimento medio di circa 2.470 euro, rappresentando il 31 per cento dei dipendenti Stellantis in Francia e il 13 per cento in Italia. Questo è stato un risultato significativo, soprattutto in Italia, dove è stata la prima iniziativa di azionariato offerta agli ex dipendenti FCA.

Il programma è stato progettato per essere accessibile a un vasto numero di dipendenti, offrendo uno sconto del 20 per cento sul prezzo delle azioni di riferimento. Il prezzo di sottoscrizione, stabilito a 14,52 euro in Francia e Italia, è basato sulla media dei prezzi di chiusura delle azioni Stellantis alla Borsa di Milano.

Questa iniziativa di acquisto di azioni per i dipendenti sarà estesa nel 2024 a 242.000 dipendenti in 18 paesi, mantenendo gli stessi principi di incentivazione. Nel 2025, si prevede di estenderla a tutti i paesi in cui opera Stellantis, con l’adattamento alle condizioni normative ed economiche di ciascun contesto.