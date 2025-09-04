Nuovi Ram 2500 e 3500: oltre 100 accessori originali Mopar ne esaltano la robustezza e la raffinatezza

I nuovi Ram 2500 e 3500 del 2025 sono i pick-up diesel più potenti sul mercato in Brasile e presentano una nuova gamma di accessori originali sviluppati secondo gli standard di qualità, ingegneria e sicurezza di Stellantis e Mopar. Sinonimo di raffinatezza e robustezza, sono oltre 30 gli articoli che completano i modelli con ancora più design e tecnologia. La linea Heavy Duty ha ricevuto un nuovo look, con più tecnologia e prestazioni, con il nuovo motore Cummins Turbodiesel High-Output da 6,7 ​​litri con 436 CV e 1.458 Nm (148,7 kgfm) di coppia, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti.

L’equipaggiamento aggiuntivo dei nuovi Ram 2500 e 3500 offre anche elementi estetici e di personalizzazione

Tra i punti salienti della nuova linea di accessori ci sono la copertura del cassone (tradizionale e rigida con apertura elettrica), le pedane elettriche, il tappetino per il cassone, i parafanghi allargati, i terminali di scarico neri e cromati da 6″ e la copertura Transbike per il trasporto delle biciclette nel cassone, tra gli altri articoli. I nuovi Ram 2500 e 3500 possono essere equipaggiati con questi e altri articoli in una gamma diversificata e sviluppata localmente, migliorando la competitività, i tempi di fornitura e di consegna al consumatore, che può contare su una rete di 142 concessionari distribuiti in tutto il Brasile.

L’equipaggiamento aggiuntivo dei nuovi Ram 2500 e 3500 offre anche elementi estetici e di personalizzazione, conferendo il carattere esclusivo desiderato dal cliente Ram. Gli accessori disponibili sono stati creati, sviluppati e approvati da Stellantis-Mopar Engineering in America Latina e negli Stati Uniti, il più grande mercato e culla mondiale dei pick-up. L’installazione di questi accessori rende i veicoli ancora più completi e sicuri, preservandone integrità, resistenza, capacità, qualità e garanzia.

Per rendere più semplice la scelta e organizzare gli accessori secondo le esigenze dei clienti, Ram li propone in pacchetti tematici: “Punti di forza” con parafanghi e terminali sportivi; “Capacità” con gancio di traino e tappetino per secchio; “Tecnologia” con telecamera per rimorchio e cofano elettrico; e “Lusso” con pedana elettrica, permettendo così di personalizzare il veicolo in modo coerente con i pilastri del marchio.