Lancia Ypsilon Ibrida: in Francia a soli 99 euro/mese con il leasing ibrido di Lancia

A partire dal 3 settembre e per un periodo limitato, Lancia abbraccia in Francia lo spirito del “leasing elettrico”… ma in versione ibrida. Una formula semplice, chiara e accessibile a tutti, per godersi ogni giorno un’auto elegante, moderna ed economica. La vettura che beneficia di questo leasing è la Lancia Ypsilon Ibrida.

Lancia Ypsilon ibrida proposta in promozione a soli 99 euro al mese in Francia

“La convenienza non dovrebbe essere un privilegio delle auto elettriche”, spiega Alain Descat, Direttore di Lancia Francia. “Con la Lancia Ypsilon Ibrida a 99 euro al mese, offriamo un’alternativa concreta e raffinata a chiunque voglia ridurre i costi di carburante e le emissioni, senza rinunciare alla versatilità di un motore ibrido. Si tratta di un leasing davvero conveniente, a partire da ora e senza alcuna restrizione di ammissibilità.”

Prodotta a Saragozza, in Spagna, la nuova Lancia Ypsilon Ibrida coniuga design italiano e tecnologia moderna. In un contesto in cui i sussidi all’acquisto di veicoli sono sempre più selettivi, Lancia ha scelto di agire con una formula semplice e trasparente: senza vincoli di reddito o di spostamento quotidiano, e senza vincoli.

A 99 euro al mese (36 mesi e 30.000 km) dopo un contributo di 3.650 euro, la Lancia Ypsilon Ibrida consente a tutti di beneficiare di un efficiente veicolo ibrido da 110 cavalli , in grado di operare in ambienti urbani così come su strada, riducendo sensibilmente consumi ed emissioni rispetto a un motore termico tradizionale. La nuova generazione della Lancia Ypsilon conserva tutto ciò che rende la city car italiana così affascinante e di successo, arricchendolo con la moderna tecnologia ibrida.

La Lancia Ypsilon Ibrida coniuga così la tradizione di stile ed eleganza Lancia con la tecnologia all’avanguardia. L’offerta a 99 euro al mese (36 mesi e 30.000 km), con un acconto di 3.650 euro e senza condizioni di idoneità, è disponibile dal 3 settembre 2025 presso tutta la rete Lancia in Francia, consultabile su lancia.fr. I veicoli sono disponibili in magazzino e pronti per la consegna immediata o su ordinazione, per soddisfare le esigenze di mobilità dei clienti che cercano una soluzione economica, elegante e responsabile.