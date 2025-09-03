Helm amplia la partnership con Stellantis, lanciando nuovi team di assistenza flotte e ricambi

Helm, azienda di riferimento nei servizi di consulenza aziendale, marketing del brand, e-commerce e strategie di coinvolgimento digitale, ha ampliato la propria offerta nel settore automotive. In collaborazione con Stellantis, uno dei principali gruppi automobilistici globali, ha introdotto due nuove divisioni dedicate a potenziare le attività legate alla gestione delle flotte, alle strutture per la riparazione dei veicoli incidentati e alle operazioni di distribuzione dei ricambi all’ingrosso. L’obiettivo è fornire soluzioni più integrate e tecnologicamente avanzate, migliorando l’efficienza e il supporto per le aziende del settore automobilistico.

Helm ha presentato la sua iniziativa Mopar Fleet, volta a richiamare l’attenzione sul rinomato sistema di fatturazione centralizzato di Stellantis, Servicent. Il sistema consente alle flotte, grandi e piccole, di ricevere assistenza per i veicoli da una qualsiasi delle 2.600 concessionarie Mopar in tutto il paese, ricevendo un’unica fattura consolidata da Stellantis alla fine di ogni mese. Servicent include le funzionalità di pre-autorizzazione che le flotte si aspettano, garantendo efficienza operativa e controllo dei costi.

Frank Donnelly, EVP di Retail Network Solutions, è stato incaricato di guidare questo progetto con il suo team di cinque persone, lavorando a stretto contatto con l’attuale organizzazione Stellantis Fleet per massimizzare il successo del programma. L’iniziativa sarà ulteriormente potenziata dall’aggiunta di due membri del team Helm che si occuperanno delle esigenze amministrative a supporto di Servicenet.

Helm ha inoltre assunto cinque Wholesale Manager per supportare ciascuno dei Business Center fisici di Stellantis, concentrandosi sulle crescenti opportunità esistenti nel settore delle riparazioni meccaniche all’ingrosso e delle riparazioni di emergenza. Sebbene la maggior parte delle attività di riparazione venga svolta al di fuori delle reti di concessionarie, supportare questa linea di business è fondamentale, poiché le concessionarie Stellantis forniscono i ricambi e le risorse su cui fanno affidamento le officine di riparazione.

I Wholesale Manager saranno responsabili di assistere le officine e le concessionarie nell’implementazione di programmi, strumenti e ricambi Mopar, offrendo in definitiva ai clienti la migliore esperienza possibile. Supporteranno inoltre le officine indipendenti che si occupano della manutenzione di veicoli più datati che richiedono manutenzione e riparazione affidabili.

“Creare team dedicati a fornire supporto e soluzioni di valore ai nostri partner sottolinea l’impegno di Helm nel far progredire il settore automobilistico”, ha affermato Ryan Maguire, CEO di Helm. “Rafforzando l’assistenza alle flotte e le attività di vendita all’ingrosso di ricambi, aiutiamo i concessionari Stellantis e Mopar a servire meglio i clienti, ovunque e in qualsiasi modo scelgano di manutenere i loro veicoli”.