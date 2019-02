Ferrari Enzo: il motore V12 di un esemplare in vendita su eBay

La Ferrari Enzo è una delle hypercar più potenti mai presentate dal cavallino rampante. La vettura è stata prodotta dal 2002 al 2004 in soli 399 esemplari, dedicata al fondatore di Maranello e rimpiazzata da LaFerrari.

Ferrari Enzo: su eBay proposto in vendita il propulsore di un esemplare

All’epoca, la Ferrari Enzo venne venduta ad un prezzo di 660.000 euro per ogni esclusiva unità. Tuttavia, su eBay è stato messo in vendita un motore appartenuto a un esemplare della hypercar. Si tratta del propulsore V12 65° aspirato chiamato F140 B da 5998 cm³ capace di sviluppare una potenza di 660 CV a 7800 giri/min e 657 nm di coppia massima.

L’unità in questione ha percorso appena 1448 km e viene proposta negli USA ad un prezzo pari a 375.000 dollari, anche se almeno per il momento il venditore con ottimi feedback non ha ricevuto nessuna offerta.