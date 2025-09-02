Fiat e Fiat Professional ad agosto si confermano al vertice del mercato in Italia

Ad agosto 2025, FIAT e Fiat Professional consolidano la loro leadership sul mercato italiano sia delle vetture che dei veicoli commerciali. Secondo i dati elaborati da Dataforce, le immatricolazioni complessive hanno raggiunto 8.429 unità, corrispondenti a una quota totale dell’11,2 per cento, in aumento di 2,5 punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nel solo mercato delle auto, FIAT guida per il nono mese consecutivo con una quota del 9,3 per cento, pari a 6.253 vetture immatricolate.

Tra i modelli più venduti, spicca la Pandina Hybrid, con 4.117 unità, che rappresenta oltre il 57 per cento del segmento A delle citycar. Prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, la piccola ibrida unisce efficienza, compattezza e accessibilità. Anche nella micromobilità, FIAT conferma la crescita di Topolino, che si afferma come leader tra i quadricicli elettrici con oltre il 33 per cento di quota di mercato, consolidando il brand nel settore delle soluzioni urbane sostenibili.

Nel mercato dei veicoli commerciali a luglio, FIAT Professional si conferma leader in Italia, registrando 2.172 immatricolazioni e una quota del 27 per cento, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il Doblò Van, disponibile sia con motorizzazioni tradizionali sia 100 per cento elettriche, è il veicolo commerciale più venduto del Paese, con 912 unità e il 44,3 per cento di quota nel segmento. Nel comparto dei large van, il Ducato, prodotto nello stabilimento di Atessa in Abruzzo, guida la classifica con 853 immatricolazioni e il 29,3 per cento di quota, mentre lo Scudo si posiziona al secondo posto nel suo segmento con il 19,4 per cento, confermando la solidità della gamma FIAT Professional sul mercato italiano.