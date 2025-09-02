Citroën: Leslie Peltier nominata Direttore della Comunicazione Globale del marchio

Leslie Peltier diventerà Direttore della Comunicazione Globale del marchio Citroën l’8 settembre. Riporterà a Xavier Chardon, CEO del marchio Citroën. “Sono molto lieto di ritrovare Leslie Peltier, con cui ho già avuto il piacere di lavorare. La sua competenza, professionalità e capacità di ascolto sono risorse essenziali per rafforzare l’influenza del marchio e approfondire il suo rapporto con i diversi media. Affidando la Comunicazione direttamente alla mia responsabilità, affermiamo il ruolo centrale che la comunicazione svolge nella trasformazione e nel futuro di Citroën”, ha dichiarato Xavier Chardon, CEO di Citroën.

Succede a Stéphane Cesareo, che guiderà la comunicazione dei marchi e delle tecnologie Stellantis nella regione Europa Allargata. “Vorrei ringraziare Stéphane per il suo lavoro e gli auguro ogni successo nel suo nuovo ruolo”, ha aggiunto Xavier Chardon.

Leslie Peltier, 46 anni, ha ottenuto un Diploma Europeo in Marketing Internazionale presso l’ISIC, acquisendo solide competenze nel settore automobilistico. La sua carriera inizia nel 1997 presso Mercedes-Benz in Germania, per poi proseguire nel 1998 in DaimlerChrysler Francia. Qui ha ricoperto diversi ruoli all’interno del Dipartimento Comunicazione, specializzandosi nelle relazioni con la stampa per il marchio Mercedes-Benz, consolidando esperienza e competenze nella gestione della comunicazione corporate e delle strategie mediatiche di un brand automobilistico di prestigio internazionale.

Nel 2003 Leslie Peltier, è entrata a far parte di Volkswagen Group France come responsabile delle relazioni con la stampa per SEAT, prima di diventare responsabile delle relazioni con la stampa per Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali nel 2005, quindi responsabile delle comunicazioni interne ed esterne per Volkswagen Group France e coordinatrice delle comunicazioni del marchio.