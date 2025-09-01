Stellantis annuncia una nomina importante in Polonia

A partire da oggi, Małgorzata Cecherz è stata nominata Direttore Marketing Operations di Stellantis Polska. Nel suo nuovo ruolo, sarà responsabile del coordinamento e dell’implementazione delle strategie di marketing, dell’ottimizzazione dei processi e dell’analisi dei dati e del supporto allo sviluppo dei marchi del gruppo automobilistico nel mercato polacco. Riporterà direttamente a Wojciech Tomaszkiewicz, CEO di Stellantis Polska.

Małgorzata Cecherz ha maturato esperienza sia nel settore automobilistico che in quello dei beni di largo consumo. Ha iniziato la sua carriera presso L’Oréal Polska, per poi dedicarsi per un decennio allo sviluppo delle sue competenze presso Procter & Gamble, dove è stata responsabile della strategia aziendale e delle attività di vendita e marketing per marchi di lusso e di bellezza premium, tra cui Gucci, Dolce & Gabbana, Hugo Boss e Valentino.

Dal 2012 il nuovo Direttore Marketing Operations di Stellantis Polska ha collaborato con il BMW Group, dove ha ricoperto per 12 anni diverse posizioni chiave nel marketing. In qualità di Direttore Marketing in Polonia, è stata responsabile della strategia e delle operazioni locali per i marchi BMW e MINI, introducendo, tra le altre cose, il concetto “BMW Driving Luxury”, che ha ricevuto il prestigioso premio EFFIE. Successivamente, presso la sede centrale di Monaco di Baviera, nel dipartimento Business Steering Luxury Class, ha co-creato la strategia del segmento lusso per i mercati chiave, aumentando significativamente l’efficienza nell’acquisizione di clienti.

Dal 2018 al 2023 ha ricoperto il ruolo di Direttore Marketing per l’Europa centrale e sud-orientale, con la responsabilità di creare e implementare attività di marketing complete che combinassero la visione del marchio a lungo termine con obiettivi aziendali a breve termine in 12 paesi della regione. Małgorzata Cecherz si è laureata in storia dell’arte presso l’Università Cattolica di Lublino e ha completato gli studi MBA presso l’EDHEC Business School in Francia.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Małgorzata nel team di Stellantis Polska. La sua conoscenza e la sua esperienza internazionale unica, che coniugano competenze nel settore automobilistico con il mercato dei beni di lusso e premium, saranno preziose per il raggiungimento dei nostri obiettivi di marketing, in particolare nel contesto dello sviluppo di canali di comunicazione moderni, della gestione delle relazioni con i clienti e della trasformazione dell’elettromobilità”, ha affermato Wojciech Tomaszkiewicz, CEO di Stellantis Polska.