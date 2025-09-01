FIAT annuncia l’aggiornamento della gamma 600e con il nuovo allestimento Icon in UK

In UK FIAT ha annunciato modifiche alla sua gamma 600e con il lancio di Icon come allestimento aggiuntivo per la versione completamente elettrica del suo pluripremiato SUV compatto. La Fiat 600e Icon sarà disponibile insieme alla 600e (RED) di base e alla 600e La Prima, top di gamma.

FIAT ha annunciato un nuovo allestimento Icon per la Fiat 600e, i cui ordini in UK saranno aperti dal 1 ° settembre 2025

La versione Icon, recentemente introdotta anche sulla Fiat 600 Hybrid, è progettata per ampliare la scelta del cliente con una ricca dotazione che include cerchi in lega diamantati da 17″, sedili in tessuto bicolore Nero e Avorio, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore con visione a 180° e navigatore satellitare. La praticità è ulteriormente arricchita dalla ricarica wireless per smartphone e dal sistema di accesso e avviamento senza chiave.

Il motore totalmente elettrico della Fiat 600e sviluppa 115 kW (154 CV) e 260 Nm di coppia, permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 9 secondi. La vettura offre tre modalità di guida—eco, normale e sport—per adattarsi facilmente alle diverse esigenze di guida. La batteria agli ioni di litio da 54 kWh assicura un’autonomia superiore ai 400 km nel ciclo combinato WLTP e fino a 600 km nel ciclo urbano, rendendo la 600e perfetta sia per gli spostamenti quotidiani in città sia per le escursioni del fine settimana. La combinazione di potenza, efficienza e versatilità fa della Fiat 600e una scelta ideale per chi cerca un’auto elettrica compatta, performante e adatta a ogni occasione.

Il prezzo di partenza della Fiat 600e Icon è di £31.535, solo £1.500 in più rispetto alla versione base 600e (RED). La versione top di gamma, La Prima, arriva a £33.035. Tutti e tre i modelli possono beneficiare del FIAT E-Grant, recentemente reintrodotto, che consente un risparmio di £1.500 sul prezzo di listino dei veicoli completamente elettrici FIAT e Abarth. Questo incentivo è stato pensato per agevolare i clienti privati nel passaggio all’elettrico, rendendo la Fiat 600e ancora più accessibile e conveniente per chi desidera entrare nel mondo delle auto elettriche senza rinunciare a stile e tecnologia.