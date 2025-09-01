Opel festeggia oggi l’inizio di carriera per 149 nuovi apprendisti in quattro sedi

Oggi è un giorno davvero speciale per 149 giovani che iniziano la loro carriera professionale in Opel. La casa automobilistica ha accolto i suoi nuovi apprendisti con un festoso evento di benvenuto presso la sede centrale di Opel a Rüsselsheim. In totale, 100 giovani dipendenti iniziano la loro formazione a Rüsselsheim, 30 a Kaiserslautern, 12 a Eisenach e 7 a Bochum. Potranno contare su una formazione moderna e pratica in diverse professioni tecniche, commerciali e informatiche, nonché su programmi di studio duali.

Opel riconosciuta due volte come “Campione della Formazione 2025” nel settore automobilistico

L’eccellente offerta di Opel nella formazione professionale è indiscussa e l’azienda è stata recentemente nominata “Campione della Formazione 2025” dal rinomato istituto FAZ e dalla società di analisi e consulenza ServiceValue , sia nella formazione classica che nel campo degli studi duali. Opel si è aggiudicata il primo posto tra le case automobilistiche in entrambe le categorie.

Lo straordinario impegno nella formazione professionale vanta una lunga tradizione in Opel. In qualità di azienda leader nella formazione in Germania, Opel offre ai giovani interessanti prospettive future da 160 anni , un anniversario recentemente celebrato al festival dello stabilimento di Rüsselsheim. Dai tempi del fondatore Adam Opel, oltre 27.000 giovani hanno completato con successo la loro formazione presso le sedi tedesche dell’azienda.

“Il fatto che così tanti giovani talenti abbiano deciso di iniziare la loro formazione professionale in Opel quest’anno ci riempie di grande gioia e orgoglio”, ha dichiarato Ralph Wangemann, Direttore Risorse Umane e Responsabile del Lavoro di Opel. “Una solida formazione è la chiave del successo professionale e offriamo sia condizioni di apprendimento moderne che un’ampia gamma di prospettive per iniziare una carriera. Il fatto che la casa tedesca sia stata nominata due volte ‘Campione della Formazione 2025’ nel settore automobilistico è un riconoscimento del grande impegno di tutto il nostro team e un segnale forte per tutti coloro che desiderano costruire il proprio futuro con noi”.

Opel punta su profili professionali orientati al futuro nella sua formazione professionale: a Rüsselsheim vengono attualmente offerti otto apprendistati e quattro programmi di studio duali. Nel 2025/2026 saranno aggiunti due nuovi corsi: Tecnico Meccatronico Automobilistico per la Tecnologia della Carrozzeria e un corso di laurea triennale in Ingegneria Meccatronica con formazione in Meccanica Industriale. Corsi come Informatica Applicata riflettono anche l’orientamento tecnologico dell’azienda.

E il prossimo capitolo è già iniziato: la procedura di candidatura per l’anno formativo 2026/27 è già iniziata. Tutte le informazioni importanti sulle opportunità di formazione e studio presso Opel – a Rüsselsheim, così come nelle sedi di Kaiserslautern, Eisenach e Bochum – sono disponibili qui o direttamente presso i referenti all’indirizzo ausbildung@opel.com . Ulteriori approfondimenti sono disponibili sui canali social.