Maserati A6G/54 2000 Spyder Zagato: la scoperta da Dolce Vita che potrebbe essere tua

Una Maserati A6G/54 2000 Spyder Zagato del 1955 è in vendita privata da RM Sotheby’s. Questa vettura cattura l’eleganza italiana e lo spirito da corsa del “tridente“, con uno stile da Dolce Vita. Identificata dal telaio numero 2101, era inizialmente destinata al presidente argentino Juan Perón, ma poi cambiò strada. La sua presenza ai Saloni dell’Auto di Parigi e Ginevra seppe catturare l’interesse del pubblico, grazie al fascino delle sue note espressive.

Per anni è stata in America. Gran parte della sua vita è trascorsa in California, dove uno dei fortunati owner si è potuto giovare della sua gradevole compagnia, a cielo aperto, sotto il Sole festoso di quell’area del mondo. Dopo un restauro completo, eseguito nel 2024, l’auto ha recuperato lo splendore delle origini.

Nella veste rinnovata, questa Maserati A6G/54 2000 Spyder Zagato si è messa in evidenza al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach dello stesso anno, incassando sia il premio Best in Class che quello Speciale Jules Heumann destinato alla scoperta più elegante passata al vaglio dei giurati. Unico esemplare della specie plasmato en plein air, la vettura in esame ha messo a frutto nel migliore dei modi la collaborazione tra la casa automobilistica modenese e Zagato.

Ancora oggi, per il suo fascino, è in grado di catturare l’attenzione nei raduni e negli eventi più esclusivi, a livello mondiale. Una motivazione in più, per chi fosse intenzionato al suo acquisto. Trattandosi di vendita privata, non si hanno indicazioni pubbliche sul prezzo. Queste verranno fornite su richiesta, ma non ci vuole molto a capire che l’idea dello shopping potrà essere accarezzata soltanto da una ristretta cerchia di fortunati, dalle possibilità economiche indubbiamente grandi.

Costruita su misura, come accadeva per diverse vetture di alta gamma del suo stesso periodo storico, questa Maserati A6G/54 Spyder Zagato del 1955, già prima del recente restauro, aveva saputo mettersi in luce. Al Concorso Italiano del 2005 si era aggiudicata il Best of Show. L’anno prima le era toccato un importante premio di categoria al Quail Motorsports Gathering. Buona la documentazione che accompagna il lotto. Una ragione in più per avvicinare i collezionisti a questa proposta.

Custodita con amore nel corso dei decenni, l’auto di cui ci stiamo occupando interpreta al meglio l’eccellenza della storia del “tridente”. In essa si fondono artigianato, stile, potenza e rarità. Un distillato di valori che ha superato le insidie del tempo, preservandone la magia. Questa Maserati A6G/54 Spyder Zagato fu il prototipo per gli esemplari di serie della stessa famiglia. Montava un motore a doppio albero a camme in testa di nuova concezione, messo a punto per l’uso stradale, con distribuzione a catena e lubrificazione a carter umido.

Per la sua natura di esemplare unico ha un alto indice di appetibilità. Ora torna in vendita. Ideale per essere esposta ai concorsi d’eleganza più esclusivi al mondo e per gli eventi turistici più prestigiosi dedicati alle auto storiche, questa scoperta può aggiungere valore ad ogni collezione. Notevole il suo appeal, che saprà suscitare un sicuro interesse nei cultori più facoltosi del “tridente”…e non soltanto.

