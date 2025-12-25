Nuova Fiat Pandina, la dominazione nel segmento A sarà totale: design, motori, prezzi e novità a Natale 2025

Nuova Fiat Pandina è una delle novità più attese tra quelle che saranno proposte da Fiat nel corso dei prossimi anni. Il suo debutto secondo indiscrezioni avverrà tra il 2028 e il 2029 e a quanto pare nulla sarà più come prima. Infatti l’erede dell’attuale Panda sarà una vettura davvero unica e con il suo avvento quella di Fiat nel segmento A sarà una dominazione davvero totale.

La vettura non solo cercherà di continuare nel solco dell’attuale Panda come numero di vendite e quote di mercato ma addirittura cercherà di migliorare ulteriormente le cose per Fiat. Del resto parliamo di un’auto che avrà valenza mondiale venendo commercializzata anche in Nord Africa e Sud America molto probabilmente con un altro nome.

Fiat è sicura di avere le carte in regola per una vera dominazione nel segmento A con la nuova Fiat Pandina

Nuova Fiat Pandina salvo clamorosi terremoti sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano nella stessa linea in cui attualmente viene prodotta la Pandina di oggi, linea che ovviamente sarà ristrutturata e resa idonea ad accogliere la produzione di questo nuovo modello che nascerà su una nuova piattaforma diversa da quella del modello attuale e verrà costruita secondo le più moderne tecnologie a disposizione nel settore auto in questo momento.

Non cambieranno invece le dimensioni che rimarranno più o meno le stesse di oggi garantendo una netta differenziazione rispetto alla Fiat Grande Panda da cui comunque questa auto deriverà raccogliendo molti elementi di design visti in questo modello e qui reinterpretati in un modello che dovrebbe misurare 3,6 metri di lunghezza più o meno.

La nuova Fiat Pandina sarà un omaggio alla prima generazione di Panda quella dei primissimi anni ’80 disegnata da Giorgetto Giugiaro. Quindi ricapitolando dal lato design ci saranno molti riferimenti alla Grande Panda ma anche qualche elemento retrò per omaggiare la celebre antenata che ha dato il via ad una storia davvero unica per quanto riguarda la casa torinese.

Quanto alla gamma dei motori della nuova Fiat Pandina è sicura la presenza di motori elettrici che rappresenteranno il fulcro della futura gamma del modello. Non ci saranno invece motori termici puri. Con le norme europee sulle emissioni sempre più restrittive una versione a benzina rischierebbe di costare più di una elettrica. Qualche speranza in più per l’ibrido ma anche li occorrerà capire quello che accadrà nei prossimi anni in Europa.

Per quanto riguarda i prezzi la nuova Fiat Pandina sarà un’auto altamente concorrenziale. Si dice che la versione ibrida se ci sarà potrebbe addirittura costare meno di 12 mila euro al netto di incentivi e promozioni. Quanto all’elettrica l’imperativo sarà farla partire da meno di 15 mila euro dando anche una buona autonomia.

Con questa auto Fiat pensa di avere le carte in regola per sconfiggere la concorrenza sempre più agguerrita con l’avvento di numerose case automobilistiche cinesi senza dimenticare anche rivali europei temibili come Dacia o la stessa Citroen, che nei prossimi anni dovrebbe lanciare una segmento A.