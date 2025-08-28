Jeep torna al 10° raduno annuale Rebelle con l’obiettivo di difendere i titoli conquistati lo scorso anno

Il Rebelle Rally è il rally off-road competitivo più lungo degli Stati Uniti, con oltre 2.500 km di terreno accidentato tra Nevada e California. Il marchio Jeep, perfetto banco di prova per i suoi leggendari veicoli off-road, torna alla competizione supportando due team di altissimo livello, uno dei quali è pronto a difendere il titolo conquistato tre volte negli ultimi quattro anni.

“Celebrare 10 anni di grinta e tenacia è un traguardo straordinario per la fondatrice del Rebelle Rally, Emily Miller, e il suo incredibile team”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “Il Rebelle Rally non è solo il banco di prova definitivo per la leggendaria resistenza e capacità Jeep, ma anche una vetrina straordinaria per gli appassionati proprietari di Jeep 4×4 che vi partecipano. Questa competizione spinge al limite sia i veicoli che i loro piloti, incarnando lo spirito stesso del marchio Jeep. Siamo orgogliosi di far parte di questo straordinario viaggio”.

I veicoli 4×4 del marchio Jeep sono da tempo un punto fermo del Rebelle Rally. Entrambi i team supportati dal marchio Jeep guideranno i pick-up Gladiator Mojave di serie nella competizione di quest’anno. Unica nella sua categoria, la Jeep Gladiator vanta una combinazione di resistenza, velocità e versatilità che si rivelerà vantaggiosa durante gli estenuanti otto giorni di gara. I veicoli Jeep 4×4 si sono aggiudicati sette delle nove vittorie assolute e cinque degli otto ambiti premi Bone Stock durante i 10 anni di Rebelle. Oltre un terzo dei concorrenti guida Jeep 4×4 personali.

Il marchio Jeep collaborerà ancora una volta con Nena Barlow e Teralin Petereit per il quinto anno consecutivo. Il team Strictly Business (#129) cercherà di difendere i titoli assoluti e Bone Stock, vinti tre volte negli ultimi quattro anni. Barlow e Petereit sono due dei veterani più affermati del Rebelle Rally, con Petereit che sale sul podio in ogni edizione. Barlow e Petereit hanno entrambe partecipato al Rebelle Rally otto volte.

Il marchio Jeep è orgoglioso di dare il benvenuto al team Fun•Duh•Mentals (#101) composto da Lyn Woodward, affermata giornalista automobilistica, e Renée Vento, esperta professionista del settore immobiliare. Sebbene questa sia la prima volta che gareggiano in team, per Woodward si tratta della sesta e della settima Rebelle per Vento. Il team utilizzerà olio motore Pennzoil Ultra Platinum.