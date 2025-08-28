Stellantis riorganizza le sue attività di Corporate Affairs e Communications in Italia

Stellantis ha ridefinito l’organizzazione delle attività italiane di Corporate Affairs e Communications, creando due dipartimenti distinti collegati alle rispettive strutture europee. Dal 1° luglio, Paolo Pinzoni è entrato nel Gruppo come Direttore delle Relazioni Istituzionali per l’Italia. In questo ruolo, gestisce i rapporti con le Istituzioni nazionali e gli enti pubblici, riportando direttamente a Christoph Hinrichsen, Vice President Public Affairs Enlarged Europe. Quest’ultimo opera sotto la guida di Marion Beyret, Senior Vice President Public Affairs e Communications per Stellantis Enlarged Europe. Questa riorganizzazione punta a rafforzare la presenza istituzionale e la comunicazione del Gruppo nel mercato italiano, allineandola alle strategie europee per una gestione più efficace e coordinata delle relazioni esterne.

Stellantis ha suddiviso la struttura in due dipartimenti specifici

Dopo la laurea in Giurisprudenza alla Bocconi, Paolo Pinzoni ha iniziato nel legale di Edison, per poi esercitare come avvocato in uno studio milanese per tre anni. Animato dall’interesse per le relazioni internazionali, ha conseguito un Master in Studi Diplomatici presso la SIOI. Ha poi ricoperto incarichi pubblici, tra cui nella Segreteria del Presidente della Regione Lombardia e come Vice Capo dell’Ufficio Legislativo e Consigliere giuridico del Ministro delle Politiche Agricole. Successivamente è entrato in Vodafone Italia, dove ha assunto ruoli sempre più rilevanti fino a diventare Head of Public Affairs, Foundation and Sustainability, prima di approdare in Stellantis.

Sul fronte della comunicazione Corporate e Prodotto, Stellantis conferma Claudio D’Amico come Direttore della Comunicazione in Italia, con riporto diretto ad Alessandro Nardizzi, Vice President Communications Enlarged Europe, a sua volta sotto la guida di Marion Beyret. Giornalista professionista, D’Amico ha iniziato giovanissimo la carriera, maturando oltre 40 anni di esperienza tra sport, cronaca, politica, cultura ed economia per diverse testate, tra cui 21 anni all’Ansa. Dal 2010 guida l’ufficio stampa Corporate del Gruppo, seguendo tutte le fasi evolutive da Fiat a FCA fino alla nascita di Stellantis. “Questa organizzazione rafforzerà il nostro posizionamento in Italia,” commenta Marion Beyret.