Fiat Fastback entra nell’universo degli eroi nella nuova campagna Fiat

Fiat, leader delle vendite nel mercato automobilistico brasiliano per il quarto anno consecutivo, ha lanciato ieri (24) la campagna “Rivela la tua versione migliore” per la nuova Fiat Fastback 2026, in collaborazione con l’agenzia Leo. L’iniziativa unisce l’universo dei supereroi alla potenza e al design accattivante del SUV Coupé, esplorando un’estetica cinematografica, scene sviluppate con l’intelligenza artificiale e una narrazione multipiattaforma, rafforzando il posizionamento di Fiat ed espandendo il suo territorio creativo.

“Fiat Fastback: Reveal your best version” unisce l’estetica cinematografica e l’uso dell’IA per posizionare il SUV come simbolo di espressione personale

Il film “Hero” presenta un personaggio immaginario che, come nei fumetti classici, mantiene un’identità segreta finché non si mette al volante della nuova Fiat Fastback. La sua sicurezza e l’orgoglio nel guidare l’auto lo spingono a rivelare la sua vera identità, trasformando l’auto in un simbolo di personalità, espressione personale e riconoscimento.

Per promuovere il lancio, la strategia prevedeva la proiezione di un teaser esclusivo durante le scene post-credits, tipico di un blockbuster di questo genere, nei cinema di San Paolo, Porto Alegre e Brasilia. Questa iniziativa ha rappresentato il punto di partenza per un viaggio multipiattaforma, connettendo gli appassionati di cultura geek e di automobili con la narrativa del marchio.

“La Fiat Fastback è nata con un design e prestazioni sorprendenti. Ora vogliamo mostrare l’impatto che ha sugli automobilisti. Per questo, la campagna utilizza la metafora dell’eroe. Avviare questo dialogo nei cinema ed estenderlo a più piattaforme è stata una scelta strategica, pensata per generare identificazione con il pubblico e rafforzare la narrazione del marchio”, afferma Alessandra Souza, Vicepresidente Marketing e Comunicazione del Brand per il Sud America.

“Creare un eroe che rivela la sua identità non per caso, ma perché vuole essere visto, è una potente metafora dell’impatto che ha la Fiat Fastback. Il nostro ruolo era quello di espandere il territorio creativo del marchio, rafforzando il legame con i codici culturali rilevanti e traducendolo in un memorabile viaggio multipiattaforma”, commenta Ligia Mendes, direttore creativo esecutivo di Leo.

La campagna sarà trasmessa su TV via cavo e broadcast, digitale, OOH, cinema e social media, oltre a contenuti co-creati con influencer come Lucas Fresno (@lucasfresno), Barbara Brito (@barbarabritog), Anderson Gaveta (@gaveta), Livia Prado (@livyverso), Amanda Rozenblit (@dicadadoca), Bruno Miranda (@ocriticoqueninguempediu), Bernardo Lopes (@indica_filmes) e Thalya Hill (@thalya_hill). Le attivazioni digitali ampliano la portata e rafforzano l’affinità con diversi pubblici, integrando creatività, tecnologia e cultura in una narrazione completa.