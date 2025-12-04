Stellantis richiama oltre 72.000 Ram negli Stati Uniti per problemi al display del quadro strumenti

Nuovo richiamo per il gruppo Stellantis negli Stati Uniti. Questa volta sono coinvolti oltre 72 mila pickup Ram. Per la precisione le unità richiamate sono 72.509. Il richiamo è stato reso noto dalla National Highway Traffic Safety Administration attraverso un comunicato che è stato diffuso nella giornata di lunedì. Il problema sarebbe causato da un malfunzionamento del software che può far spegnere improvvisamente il display del cruscotto dei veicoli coinvolti. Al momento non è chiaro quali siano esattamente i modelli coinvolti.

Oltre 72 mila pickup Ram coinvolti in un nuovo richiamo da parte del gruppo Stellantis

Il malfunzionamento non compromette la guida dei veicoli, ma può rendere invisibili informazioni fondamentali come velocità, livello del carburante o avvisi di emergenza. Una situazione che, seppur rara, potrebbe diventare pericolosa, soprattutto in autostrada o in città con traffico intenso.

Stellantis assicura che l’aggiornamento software necessario per risolvere il problema sarà completamente gratuito. I proprietari dei veicoli coinvolti saranno contattati direttamente dai concessionari e invitati a programmare l’intervento il prima possibile. Nel frattempo, la NHTSA raccomanda di non ignorare eventuali segnali di malfunzionamento e di prestare attenzione durante la guida.

Questo richiamo si inserisce in un contesto in cui sempre più auto moderne dipendono da sistemi elettronici complessi, e occasionali problemi software possono avere impatti importanti sulla sicurezza. Stellantis ancora una volta mette così in evidenza il proprio impegno a garantire la protezione dei clienti e a risolvere la questione rapidamente, ricordando che la sicurezza resta la priorità assoluta per chi sale a bordo dei propri veicoli. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare nuovi aggiornamenti a proposito di questo nuovo richiamo relativo a pickup Ram che arriva dagli Stati Uniti e che comunque non interessa il nostro continente.