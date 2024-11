Martin Zuppi, Presidente di Stellantis Argentina, è stato rieletto alla presidenza dell’ADEFA

Martín Zuppi, è stato eletto presidente dell’Associazione delle Fabbriche Automobilistiche (ADEFA) durante l’anno fiscale 2024/2025 e sarà accompagnato da Martín Galdeano (Ford Argentina) e Gustavo Salinas (Toyota Argentina SA), come vicepresidenti e da Marcellus Puig (Volkswagen Argentina SA) come segretario.

“Sono ancora grato per l’opportunità di contribuire ad affrontare le sfide e le opportunità del nostro settore e ho riaffermato l’impegno a continuare il dialogo con le autorità e la catena del valore per portare avanti l’agenda settoriale.”

La continuità di Zuppi nella guida dell’ente è stata sancita oggi durante la celebrazione dell’Assemblea di fine anno dell’ADEFA, dove è stato formato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che si completa con gli altri rappresentanti degli Associati, quali membri:

Raúl Mier (General Motors Argentina), Takashi Fujisaki (Honda Argentina SA), Ricardo Cardozo (Iveco Argentina SA), Manuel Mantilla (Mercedes-Benz Argentina SA), Raúl Barcesat (Mercedes-Benz Camiones Argentina SAU), Ricardo Flammini (Nissan Argentina SA), Pablo Sibilla (Renault Argentina SA), Rodrigo Pérez Graziano (PSA Peugeot Citroën Argentina SA) e César Luis Ramírez Rojas (Scania Argentina SA).

Martín Zuppi è laureato in Economia, Finanza e Amministrazione e ha completato un MBA in Gestione aziendale presso la IAE Business School. Il dirigente di Stellantis vanta una vasta carriera professionale ed esperienza nel settore automobilistico iniziata nel 1996 quando entra a far parte dell’allora Gruppo Fiat, occupando la posizione di Responsabile della Logistica Commerciale di Fiat Auto Argentina.

Nel 2002, la sua carriera assume un profilo internazionale quando si trasferisce a Torino, in Italia, per lavorare come Responsabile Pianificazione e Programmazione presso Fiat Auto SPA, occupandosi della pianificazione commerciale e di prodotto per i grandi mercati europei. Successivamente, nel 2004, per un anno è stato responsabile dello sviluppo del nuovo business.

Rientrato in Argentina, nel 2006 assume l’incarico di Direttore Vendite Dirette, incarico che svolgerà fino al 2014, quando passerà a dirigere la direzione commerciale di Fiat Auto Argentina. Ha poi assunto la carica di amministratore delegato per ricoprire, nel 2021, la carica di presidente dei marchi Fiat, Jeep e RAM. Nel 2024 assume la responsabilità di essere il Presidente di Stellantis nel nostro Paese.