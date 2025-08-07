Stellantis presenta la seconda edizione del Winter Car Show sulle Ande

Come nella stagione precedente, Stellantis è presente presso la stazione sciistica di Las Leñas con un parco divertimenti automobilistico dove i visitatori possono ammirare i veicoli e usufruire di molteplici vantaggi. Per conoscere i dettagli delle diverse proposte, gli interessati possono visitare il sito web esclusivo: wintercarshow.com.ar

Ogni marchio Stellantis avrà uno spazio dove i clienti potranno scoprire le novità dell’anno e godere di vantaggi imperdibili iscrivendosi al club fedeltà del loro marchio preferito. Una volta fatto, potranno usufruire di fantastiche opportunità come un bonus sul noleggio sci, dove i visitatori potranno acquistare attrezzature per diverse attività sulla neve e richiedere vari servizi, come la sciolinatura e l’affilatura delle tavole. Da parte sua, il marchio FIAT presenterà la sua ultima novità. Il nuovo pick-up Fiat Titano sarà il mezzo di trasporto ufficiale.

Per garantire che nessuno venga escluso, Citroën offrirà una carta di credito Sacoa affinché i più piccoli e le loro famiglie possano godersi le attività più divertenti. DS Automobiles sarà presente al Sushi Club. Fedele al suo programma “Only You”, il marchio offrirà ai suoi clienti i vantaggi più esclusivi e sofisticati della stazione sciistica di Las Leñas.

Con lo spirito avventuroso che caratterizza il marchio, ai piedi della montagna sarà allestito lo spazio Jeep, dove i visitatori potranno ammirare i veicoli e ricevere omaggi che riflettono l’identità del marchio registrandosi sulla piattaforma.

Il marchio Peugeot avrà un proprio spazio presso il resort UFO POINT, dove i suoi clienti potranno godere di un tramonto senza pari. L’evento offrirà un’esperienza after-ski unica, con un’ampia varietà di drink e piatti gourmet; un’esperienza incredibile sullo sfondo dello splendido paesaggio innevato di Las Leñas.

All’interno dello Ski Center, i visitatori avranno l’occasione di scoprire da vicino una selezione di modelli di Stellantis che rappresentano il meglio dell’innovazione e dello stile automobilistico. Tra i veicoli esposti spiccano due versioni del nuovo pick-up Fiat Titano, la Freedom AT8 AWD e la Ranch AT8 AWD, entrambe progettate per offrire robustezza e comfort su ogni tipo di terreno. Per gli amanti dell’avventura in chiave urbana, Jeep propone il Compass Blackhawk e il Renegade Willys, due SUV dal carattere deciso e dallo spirito off-road.

La presenza del marchio Ram è rappresentata da due modelli imponenti: la Rampage Laramie e la 1500 Laramie Edizione Notturna, che uniscono lusso e potenza. Dalla gamma Peugeot arrivano le raffinate 3008 GT e 5008 GT, aggiornate alla versione AM25, mentre Citroën espone il dinamico Basalt T200 Shine e il versatile C3 Aircross T200 a sette posti. Infine, il DS 7 con motorizzazione ibrida plug-in completa l’esposizione, con la sua eleganza distintiva e tecnologia avanzata.