Stellantis presenta la seconda edizione del Winter Car Show sulle Ande

Il Winter Car Show si terrà presso la stazione sciistica di Las Leñas, nel cuore delle Ande

Come nella stagione precedente, Stellantis è presente presso la stazione sciistica di Las Leñas con un parco divertimenti automobilistico dove i visitatori possono ammirare i veicoli e usufruire di molteplici vantaggi. Per conoscere i dettagli delle diverse proposte, gli interessati possono visitare il sito web esclusivo: wintercarshow.com.ar

Ogni marchio Stellantis avrà uno spazio dove i clienti potranno scoprire le novità dell’anno e godere di vantaggi imperdibili iscrivendosi al club fedeltà del loro marchio preferito. Una volta fatto, potranno usufruire di fantastiche opportunità come un bonus sul noleggio sci, dove i visitatori potranno acquistare attrezzature per diverse attività sulla neve e richiedere vari servizi, come la sciolinatura e l’affilatura delle tavole. Da parte sua, il marchio FIAT presenterà la sua ultima novità. Il nuovo pick-up Fiat Titano sarà il mezzo di trasporto ufficiale.

Per garantire che nessuno venga escluso, Citroën offrirà una carta di credito Sacoa affinché i più piccoli e le loro famiglie possano godersi le attività più divertenti. DS Automobiles sarà presente al Sushi Club. Fedele al suo programma “Only You”, il marchio offrirà ai suoi clienti i vantaggi più esclusivi e sofisticati della stazione sciistica di Las Leñas.

Con lo spirito avventuroso che caratterizza il marchio, ai piedi della montagna sarà allestito lo spazio Jeep, dove i visitatori potranno ammirare i veicoli e ricevere omaggi che riflettono l’identità del marchio registrandosi sulla piattaforma.

Il marchio Peugeot avrà un proprio spazio presso il resort UFO POINT, dove i suoi clienti potranno godere di un tramonto senza pari. L’evento offrirà un’esperienza after-ski unica, con un’ampia varietà di drink e piatti gourmet; un’esperienza incredibile sullo sfondo dello splendido paesaggio innevato di Las Leñas.

All’interno dello Ski Center, i visitatori avranno l’occasione di scoprire da vicino una selezione di modelli di Stellantis che rappresentano il meglio dell’innovazione e dello stile automobilistico. Tra i veicoli esposti spiccano due versioni del nuovo pick-up Fiat Titano, la Freedom AT8 AWD e la Ranch AT8 AWD, entrambe progettate per offrire robustezza e comfort su ogni tipo di terreno. Per gli amanti dell’avventura in chiave urbana, Jeep propone il Compass Blackhawk e il Renegade Willys, due SUV dal carattere deciso e dallo spirito off-road.

La presenza del marchio Ram è rappresentata da due modelli imponenti: la Rampage Laramie e la 1500 Laramie Edizione Notturna, che uniscono lusso e potenza. Dalla gamma Peugeot arrivano le raffinate 3008 GT e 5008 GT, aggiornate alla versione AM25, mentre Citroën espone il dinamico Basalt T200 Shine e il versatile C3 Aircross T200 a sette posti. Infine, il DS 7 con motorizzazione ibrida plug-in completa l’esposizione, con la sua eleganza distintiva e tecnologia avanzata.

