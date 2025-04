Maserati GranTurismo: alcune unità richiamate per un problema in Nord America

Maserati North America ha annunciato il richiamo di circa 21 unità del suo modello Maserati GranTurismo (M189) GT del 2024 a causa di un problema legato all’etichetta dei pneumatici. In alcuni veicoli, l’etichetta potrebbe staccarsi dal montante B lato guidatore a causa di un particolare tipo di vernice di finitura testurizzata utilizzata. Questo difetto rende i veicoli non conformi ai requisiti stabiliti dalla norma federale sulla sicurezza dei veicoli a motore (FMVSS) n. 110, che riguarda la “Selezione di pneumatici e cerchi”. Il richiamo è stato emesso per correggere questo problema e garantire che i veicoli soddisfino gli standard di sicurezza richiesti.

Il richiamo afferma che un veicolo potrebbe essere sovraccarico senza l’etichetta informativa sugli pneumatici, aumentando il rischio di incidente. Il periodo sospetto è iniziato il 14 luglio 2023, data di produzione del primo veicolo con la specifica vernice di finitura, ed è terminato il 16 luglio 2024, data di produzione dell’ultimo veicolo con la stessa vernice. Il periodo sospetto è stato determinato utilizzando i registri di produzione delle unità di Maserati GranTurismo. Veicoli simili, non inclusi in questo richiamo, sono stati costruiti con una diversa formulazione della vernice di finitura.

I concessionari sostituiranno le etichette gratuitamente. Le lettere di notifica ai proprietari sono previste per il 29 maggio 2025. I proprietari di queste unità di Maserati GranTurismo possono contattare il servizio clienti Maserati al numero 877-696-2737. Il numero di richiamo Maserati è 784. I proprietari possono anche contattare la hotline per la sicurezza dei veicoli della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) al numero 888-327-4236 (TTY 888-275-9171) o visitare il sito nhtsa.gov .