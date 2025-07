Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger e Fiat 600: ecco come sono andate le vendite a giugno 2025 in Europa

I dati di vendita di giugno 2025 per Fiat 600, Alfa Romeo Junior e Jeep Avenger sono disponibili grazie a Dataforce by Autonews, che monitora le immatricolazioni in Europa. Junior si conferma protagonista tra i modelli del marchio, con 2.659 unità vendute solo a giugno e un totale di 18.486 dall’inizio dell’anno, mantenendo una media superiore a 3.000 vendite mensili.

Ecco quanto hanno venduto in Europa a giugno Jeep Avenger, Fiat 600 e Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo Junior è il modello più venduto di Alfa Romeo, seguito dalla Tonale, che a breve sarà sostituita da una nuova versione, con 1.449 immatricolazioni. Al terzo posto si piazza la Stelvio, con 693 vetture vendute nel solo mese di giugno. Chiude la classifica la Giulia, con 337 immatricolazioni a giugno e un totale annuo di 1.848 unità. I dati dimostrano chiaramente come la Junior stia guidando le vendite di Alfa Romeo nel mercato europeo.

A giugno 2025, la Fiat 600 si conferma la seconda vettura più venduta del marchio in Europa, subito dopo la Panda. Nel mese sono state immatricolate 5.395 unità, di cui 4.765 ibride e 630 elettriche (BEV). Nei primi sei mesi dell’anno, le Fiat 600 ibride hanno raggiunto 30.943 vendite, mentre le versioni completamente elettriche totalizzano 3.236 unità, per un complessivo di 34.179 esemplari venduti.

Passando a Jeep, l’Avenger, recentemente aggiornato per il 2025, ha fatto registrare 7.359 immatricolazioni a giugno, portando il totale da inizio anno a 53.499 veicoli venduti, un netto miglioramento rispetto ai 39.695 dello stesso periodo del 2024. La Jeep Compass segue con 1.722 vendite nel mese e 10.442 nel semestre. In sintesi, i modelli con le migliori vendite a giugno sono Jeep Avenger (7.359), Fiat 600 (5.395) e Alfa Romeo Junior (2.659). Dunque buoni risultati per tutti i e tre i SUV compatti di Stellantis che sembra aver fatto centro con queste tre vetture prodotte tutte presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia.