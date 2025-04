Leapmotor conferma B10 come suo secondo SUV in Brasile

Leapmotor prosegue con la sua strategia a lungo termine in Sud America e conferma la B10 come secondo modello del marchio ad essere venduto nella regione. L’annuncio è stato fatto ancora prima della prima presentazione completa del modello al pubblico, che avrà luogo al Salone di Shanghai (Cina) e inizierà mercoledì prossimo (23).

Il SUV B10 sarà il secondo modello di Leapmotor ad essere commercializzato in Brasile

“Confermando la Leapmotor B10 come prossimo modello del marchio ad arrivare in Brasile e Cile, dimostriamo chiaramente che i piani del marchio e di Stellantis per il Sud America sono a lungo termine. La B10 ha riscosso un successo fin dall’inizio delle prevendite in Cina e siamo fiduciosi che ripeterà questa performance nella regione, essendo essenziale per la nostra strategia locale”, afferma Fernando Varela, vicepresidente di Leapmotor per il Sud America. Con i modelli B10 e C10, Leapmotor si contenderà una quota significativa del segmento dei SUV elettrici di medie e grandi dimensioni, offrendo ai clienti prodotti sorprendenti che rappresenteranno sicuramente un balzo in avanti nell’innovazione rispetto alla concorrenza.

Il Leapmotor B10 ha conquistato il mercato, con oltre 10.000 prenotazioni in Cina in una sola ora. Il SUV elettrico adotta la nuova architettura 3.5 del marchio e presenta un elevato grado di integrazione elettronica, con diversi sistemi (come batteria, motore, ADAS e controllo della piattaforma) che comunicano tra loro in un’unica unità centrale, dotata del potente chip Snapdragon 8155 di Qualcomm.

Questa integrazione velocizza i tempi di risposta di ciascun dispositivo, consentendo al cliente un’esperienza più fluida, agile ed efficiente. Riducendo il numero di centraline elettroniche si ottengono anche sistemi meno complessi e più leggeri. L’arrivo del Leapmotor B10 in Brasile e Cile avverrà poco dopo quello del C10, il primo modello del marchio nella regione. Maggiori dettagli sul modello saranno resi noti al momento del lancio ufficiale.