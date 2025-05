Fiat 600 Hybrid sbarca in Giappone

Stellantis Japan ha lanciato il primo modello ibrido di Fiat, la 600 Hybrid, presso i concessionari Fiat autorizzati in tutto il Paese a partire da martedì 27 maggio. Il prezzo di vendita consigliato dal produttore è di 3.650.000 yen (tasse incluse) per la Fiat 600 Hybrid e di 4.190.000 yen (tasse incluse) per la 600 Hybrid La Prima. Inoltre, per celebrare il lancio della “600 Hybrid”, verrà offerto un prezzo di lancio speciale per un numero limitato di 600 unità, ovvero 200.000 yen in meno rispetto al prezzo normale della “FIAT 600 Hybrid La Prima”.

Da ieri in Giappone al via gli ordini per Fiat 600 Hybrid

La 600 è un SUV compatto che coniuga l’iconico design italiano, rappresentativo del mondo della Dolce Vita, con comfort, innovazione e tecnologia. Il design è costellato di elementi ispirati ai modelli originali “600” e “500e”, lanciati nel 1955. Dopo il veicolo elettrico “600e” annunciato a settembre dello scorso anno, ora verrà aggiunto il veicolo ibrido leggero “600 Hybrid”.

Per questa vettura è stato adottato un sistema ibrido leggero da 48 V di nuova generazione, che abbina un motore turbo a benzina di nuova concezione a una trasmissione doppia a 6 velocità con motore elettrico integrato. Si tratta del primo sistema mild hybrid della FIAT. Grazie all’ausilio del motore elettrico, già a basse velocità viene generata una coppia elevata, che consente un’accelerazione fluida e confortevole.

Inoltre, a basse velocità, è possibile raggiungere una guida al 100% elettrica. A seconda delle condizioni di guida, Fiat 600 Hybrid può funzionare elettricamente a una velocità massima di circa 30 km/h. Quando si guida in aree urbane con molti semafori, il motore non viene utilizzato per circa il 50% dell’ora, migliorando notevolmente l’efficienza pratica del carburante nelle aree urbane. Quando si guida a velocità costante, viene utilizzato il motore. Durante la guida a velocità media e costante, il motore e il motore elettrico vengono commutati a seconda della situazione. Raggiunge un consumo di carburante di 23,2 km/L (modalità WLTC), realizzando prestazioni di prima classe nel segmento di importazione B-SUV.

La nuova Fiat 600 Hybrid è ispirata alla 600 originale e unisce il fascino della 500e. L’essenza della 600 originale è evidente in ogni aspetto, compresa la forma dei fari anteriori e delle fiancate, la forma della parte superiore della targa posteriore e il rapporto tra il cofano e la lunghezza complessiva. Il frontale si basa sul concetto di “Big Smile” e presenta i fari anteriori concepiti come occhi. Esprime un sorriso che sembra un po’ malizioso. Gli accenti neri lucidi sono utilizzati ovunque e, insieme ai cerchi in alluminio diamantati da 18 pollici, accentuano l’aspetto audace dell’auto.

Il modello conserva gli elementi di design iconici della 600 originale, come il volante a due razze, il quadro strumenti rotondo e il pannello ovale del cruscotto. Il modello base è caratterizzato da un cruscotto in tinta con la carrozzeria e sedili in tessuto nero (con il monogramma FIAT). La Prima è caratterizzata da una plancia color avorio e sedili in ecopelle (con monogramma FIAT), che incarnano la visione del mondo della Dolce Vita. Il bagagliaio ha una capacità di 385 litri e, con i sedili posteriori abbassati, è possibile caricare un massimo di 1.256 litri. Nella parte anteriore è presente anche un vano portaoggetti in vari punti, per un totale di 30 litri, di cui 15 litri nella consolle centrale.

Per celebrare il lancio della Fiat 600 Hybrid, è stato fissato un prezzo di lancio di sole 600 unità. Il prezzo di vendita consigliato dal produttore, prezzo di lancio incluso, è di 3.999.000 yen (tasse incluse). Per celebrare il lancio della 600 Hybrid, il FIAT CAFFÉ by Sakurakyo aprirà a Gotemba solo per un giorno. Nella stessa sede si terranno anche i test ride dei modelli 600 Hybrid, 600e e Doblò. Inoltre, da sabato 7 a domenica 15 giugno si terrà una fiera di debutto presso le concessionarie autorizzate Fiat su tutto il territorio nazionale.