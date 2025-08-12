Stellantis celebra 60 anni di eccellenza nello stabilimento di Kokomo

Lo stabilimento di pressofusione di Kokomo (KCP) di Stellantis segna un traguardo importante: 60 anni di eccellenza produttiva, innovazione e partnership con la comunità. Per celebrare l’occasione, lo stabilimento ha accolto quasi 2.300 dipendenti, pensionati e le loro famiglie per un evento dedicato alle famiglie, tra cui il sindaco di Kokomo, Tyler Moore.

Stellantis Kokomo: la più grande fabbrica di pressofusione del mondo celebra il 60° anniversario con l’evento Family Day

Nell’ambito dei festeggiamenti, lo stabilimento, riconosciuto come il più grande impianto di pressofusione al mondo, ha aperto le porte a visite guidate, con tanto di espositori da tavolo che mostravano una varietà di componenti fusi per offrire a famiglie e visitatori uno sguardo dietro le quinte sulle innovazioni che rendono lo stabilimento così unico. Inoltre, gli ospiti hanno potuto divertirsi con giochi interattivi, musica, un photo booth e lasciare il proprio segno su una targa commemorativa del 60° anniversario.

“Oggi vogliamo onorare e celebrare le persone di KCP”, ha dichiarato Jeremy Agnew, vicepresidente e responsabile dello stabilimento di pressofusione di Kokomo. “La loro competenza, dedizione e orgoglio hanno reso questo stabilimento un punto di riferimento per l’eccellenza da 60 anni. Questa forza lavoro ha svolto un ruolo importante nel progresso delle nostre capacità produttive e nel supporto del continuo successo di Stellantis in un settore in rapida evoluzione”.

Fin dalla sua apertura nel 1965, KCP è stata un pilastro delle attività produttive di Stellantis in Nord America. Negli ultimi sessant’anni, lo stabilimento ha prodotto milioni di fusioni in alluminio che fungono da componenti strutturali chiave per motori, trasmissioni e sistemi di trasmissione per un’ampia gamma di veicoli Stellantis.

Grazie a oltre 900 dipendenti altamente qualificati, rappresentati dall’UAW, lo stabilimento produce attualmente 46 diverse fusioni in alluminio ed è l’unico impianto di pressofusione all’interno della presenza globale di Stellantis che produce componenti sia per il motore che per la trasmissione. Dai tradizionali propulsori a combustione ai componenti elettrificati pronti per il futuro, KCP continua a evolversi per soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori.

Il sindaco Moore ha riconosciuto il ruolo di lunga data dello stabilimento nel supportare la città e rafforzare i legami tra Stellantis e la comunità di Kokomo.

“A nome di una città grata, mi unisco ai membri della nostra comunità per riconoscere e lodare lo stabilimento di fusione Stellantis Kokomo in occasione del suo 60° anniversario, ed esprimere la sincera gratitudine della città per il suo continuo investimento nella prosperità, nell’innovazione e nell’identità di Kokomo”, ha dichiarato il sindaco Moore.

Mentre KCP celebra sei decenni di successi, la sua tradizione di precisione, innovazione e maestria artigianale rimane motivo di orgoglio per Stellantis e la comunità di Kokomo. Il continuo successo dello stabilimento è una testimonianza delle persone che lo alimentano, passate, presenti e future.