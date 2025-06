Stellantis protagonista anche quest’anno del Leasing sociale in Francia con 16 modelli a disposizione

Stellantis France, attraverso i suoi marchi Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot, è molto orgogliosa di mobilitare ancora una volta le sue reti per contribuire al successo di questa nuova edizione del leasing elettrico promosso dal governo francese, con l’obiettivo di rendere la mobilità accessibile a tutti.

Stellantis si mobilita anche quest’anno, in seguito all’annuncio del Governo francese di una nuova operazione di leasing sociale nel 2025

Da oggi, Leasys è pronta ad accogliere i clienti idonei al programma, per aiutarli a preparare le loro pratiche grazie all’esperienza acquisita lo scorso anno dalle sue reti di concessionari autorizzati. Il programma si basa su una dotazione fissa di 41 TWh cumac, pari a 369 milioni di euro. Stellantis assume un ruolo guida aiutando i propri clienti ad anticipare le loro richieste e a ottimizzare le loro possibilità di beneficiare del programma previsto per settembre 2025.

“Rendere la mobilità elettrica accessibile alle famiglie a medio reddito è un progetto che sta già mobilitando tutte le reti perché corrisponde all’impegno di Stellantis per una mobilità pulita accessibile al maggior numero possibile di persone”, spiega Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis Francia. “La nostra offerta combina due punti di forza principali: una gamma molto interessante che comprende sia city car come la Peugeot E-208 e la Citroën ë-C3, sia auto familiari assemblate in Francia come la Peugeot E-308 e la nuova Opel Mokka Electric. Inoltre, offerte finanziarie molto convenienti per i nostri marchi Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot. Grazie a questa combinazione, vogliamo essere, anche quest’anno, il primo produttore scelto dai clienti”.

Stellantis offre ora 16 diversi modelli che potrebbero essere idonei al programma di leasing elettrico del governo e saranno disponibili presso le reti partecipanti. Le offerte di leasing della sua società finanziaria, Stellantis Finance & Services, dovrebbero partire da 95 euro al mese per la Citroën ë-C3 o la FIAT Grande Panda, e raggiungere, ad esempio, una rata mensile di 139 euro per la Nuova Opel Frontera Electric.

Leader indiscusso del mercato francese delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri 100% elettrici con una quota di mercato del 31,2% dall’inizio dell’anno, Stellantis è fortemente impegnata nell’offrire modelli attraenti, idonei per l’Eco-score, sia per i privati che per le aziende.

Per i clienti che non hanno diritto al leasing elettrico, Stellantis offre offerte aggiuntive per auto elettriche usate di recente (con meno di 42 mesi) tramite il suo marchio multimarca Spoticar, ad esempio, a partire da 129 €/mese senza deposito per la FIAT 500 elettrica. Infine, Free2move Charge supporta il dispositivo con una stazione di ricarica easyWallbox FR a un prezzo molto competitivo, per un utilizzo immediato e scalabile fino a 4 volte più velocemente tramite un installatore IRVE (Electric Vehicle Charging Infrastructure).