Leapmotor è pronta a sbarcare in Brasile

Leapmotor, partner di Stellantis, sta preparando il suo ingresso sul mercato brasiliano. João Irineu Medeiros, vicepresidente degli affari regolatori di Stellantis, ha annunciato questa novità durante un panel agli Electric Days, discutendo delle strategie per i marchi del gruppo nel Paese.

Ufficialmente confermato che Leapmotor inizierà a vendere auto in Brasile nel 2025

Durante l’intervento, oltre a ribadire le innovazioni presentate da Fiat lo scorso anno, come il sistema mild hybrid implementato su Pulse e Fastback, Medeiros ha approfondito i piani per l’introduzione del marchio Leapmotor in Brasile. È previsto che Leapmotor introduca i modelli B10 e C10, veicoli completamente elettrici, nel mercato brasiliano entro il 2025. Inoltre, ha indicato la possibilità che i veicoli del marchio partner Stellantis vengano prodotti direttamente in Brasile.

Il marchio di auto elettriche sarà gestito in Brasile da Fernando Varela, vicepresidente della regione andina e dell’America centrale di Stellantis, che assumerà anche la responsabilità di Leapmotor in Sud America tramite Leapmotor International. L’arrivo di Leapmotor in Brasile rappresenterà una nuova fase per Stellantis, che intende espandere la propria offerta di veicoli elettrici nella regione, attualmente servita solo dai modelli Peugeot E-2008 e Fiat 500e, considerati di nicchia.

Il dirigente, tuttavia, non ha rivelato la data di lancio del nuovo marchio né dove questi modelli saranno prodotti. Stellantis ha attualmente tre sedi in Brasile: Betim (MG), Goiana (PE) e Porto Real (RJ). Grazie alla competenza di Leapmotor nel campo dell’elettrico e all’esperienza di Stellantis nel settore automotive, il marchio è pronto a diventare un protagonista nel mercato brasiliano.

I primi modelli previsti sono due SUV elettrici: il Leapmotor B10 e il C10. Il B10 è un SUV di medie dimensioni, simile a una Jeep Compass, con motori da 180 o 218 CV e autonomie comprese tra 440 e 520 km secondo lo standard WLTP. Supporta la ricarica rapida, passando dal 30% all’80% in circa 30 minuti. Il Leapmotor C10 è più grande, simile a una Jeep Commander, e sarà proposto in versione elettrica o ibrida plug-in. La variante elettrica eroga 231 CV e offre autonomie fino a 530 km, mentre quella ibrida combina un motore elettrico con un 1.5 a benzina, raggiungendo un’autonomia totale di circa 1.190 km. Le specifiche esatte per il mercato brasiliano non sono ancora state ufficializzate.