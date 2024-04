Fiat Doblò è il 16milionesimo veicolo prodotto da Stellantis Vigo

Una Fiat E-Doblò (100% elettrica) è il 16 milionesimo veicolo prodotto presso Stellantis Vigo da quando lo stabilimento iniziò la sua attività nel 1958. Il veicolo, di colore Grigio Artense, è stato prodotto il giorno di aprile 23 della linea 2 Montaje, diretta al mercato spagnolo. Si tratta del primo modello del marchio italiano prodotto a Vigo e con esso, in piena trasformazione verso l’elettrificazione, la Fiat torna a produrre in Spagna dopo quasi un secolo.

La produzione in serie di Fiat Dobló a Vigo è iniziata nel luglio 2022, con il lancio della versione 100% elettrica

In occasione di questo traguardo produttivo, è stata scattata una fotografia commemorativa con il veicolo “milionario”, alla quale erano presenti la Direzione di Stellantis Vigo, una rappresentanza del Comitato Imprese e un folto gruppo di lavoratori provenienti dalle diverse officine e reparti della aziendale, accompagnato in questa occasione da una figura molto rappresentativa della storia della fabbrica, Javier Riera, che ne fu Direttore tra gli anni 1981-1996 e 1998-2007, e da un gruppo rappresentativo di giovani, sotto i 22 anni che sono entrati in fabbrica nel 2022, in concomitanza con il lancio industriale della Fiat E-Doblò, e incarnano la nuova generazione di lavoratori con cui lo stabilimento affronta una nuova era.

Da luglio 2022, quando è iniziata la produzione in serie del Fiat Dobló, con il lancio della versione 100% elettrica, nello stabilimento di Vigo sono state prodotte 54.717 unità di questo modello, di cui il 10% con motore elettrico. Della produzione totale, il 96 per cento dei veicoli è stato destinato al mercato internazionale. Attualmente vengono prodotte 140 unità di questo modello al giorno, l’11% elettriche.

La Fiat Doblò ha avuto il suo primo lancio nel 2000, allora sotto la produzione del gruppo FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e, nel 2022, in concomitanza con la sua quinta generazione, e già in seno a Stellantis, il marchio ha lanciato la sua versione 100% elettrica. Quell’anno il modello iniziò a essere prodotto presso Stellantis Vigo, unendosi alla diversificata gamma industriale K9. A luglio è iniziata la produzione della versione elettrica e a ottobre di quella termica. Questo modello è attualmente prodotto nel Sistema 2.

Nell’ambito della strategia di elettrificazione attuata da Stellantis attraverso il piano Dare Forward 2030, la versione “a emissioni zero” del Doblò rientra nel processo di elettrificazione avviato da Fiat, essendo il terzo modello elettrico della gamma Fiat e Fiat Professional. Rappresenta inoltre una pietra miliare decisiva nell’obiettivo di Fiat di offrire almeno un’alternativa elettrica in Europa per diventare un’azienda automobilistica e di veicoli professionali completamente elettrica a partire dal 2027.

La Fiat E-Doblò è dotata di un motore elettrico da 100 kW e di una batteria da 50 kWh che consente più di 280 km di autonomia.

Raggiunge una velocità massima fino a 135 km/h e ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 11,2 secondi. Fiat Doblò, nelle sue versioni 100 per cento elettrica e termica, è l’ultimo nato (2022) della saga di veicoli commerciali leggeri fabbricati a Vigo, composta anche da Citroën Berlingo e Berlingo Van, Peugeot Rifter e Partner, Opel Combo Life e carico combinato. Questa linea di veicoli, conosciuta industrialmente come K9, ha iniziato la produzione a Vigo nel 2018.



Oltre ai veicoli commerciali leggeri dei marchi Citroën, Fiat, Opel/Vauxhall e Peugeot, nelle loro versioni elettriche e termiche, prodotti nel Sistema 2 di Vigo, lo stabilimento produce anche, nel Sistema 1, la Peugeot 2008 nelle versioni elettriche e termiche. Con 6.300 dipendenti, lo stabilimento di Vigo produce 2.320 veicoli al giorno. Stellantis Vigo ha prodotto 38 diversi modelli in una lunga storia di 66 anni di attività, 11 dei quali anche in versione elettrica, questo veicolo Fiat è l’ultimo arrivato nello stabilimento.