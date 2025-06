Fiat Grande Panda e nuova Lancia Ypsilon tra le 30 auto in lizza per Car of The year 2026

Nelle scorse ore sono state rivelate le trenta auto che quest’anno si giocheranno il titolo di Car of The Year 2026 che come sappiamo è considerato come il più importante e prestigioso del settore. Tra le trenta auto selezionate ci sono anche due auto italiane: Fiat Grande Panda e Nuova Lancia Ypsilon. Tra queste 30 auto poi il 31 ottobre saranno selezionate le sette finaliste.

Dunque per Fiat Grande Panda e nuova Lancia Ypsilon un riconoscimento che mette in evidenza la loro importanza e il fatto che il loro debutto non sia passato inosservato anche al di fuori dei confini italiani. Per quanto riguarda le altre vetture selezionate, tra i modelli più attesi figurano vetture come la Renault 4 e la Zeekr 7X, affiancate da proposte di MG come HS e S5. Dalla Francia arrivano la DS N°8 e le nuove Citroën C5 Aircross ed ë-C3 Aircross, mentre Jeep è in gioco con il rinnovato Compass, così come BYD, che presenta tre novità: Atto 2, Dolphin Surf e Sealion 7.

Sul fronte giapponese troviamo la nuova Mazda 6e, la Nissan Leaf e il Mitsubishi Outlander, oltre alla Suzuki eVitara. Tra le proposte tedesche spiccano l’Audi A6, la sua variante elettrica A6 e-Tron e il SUV Q5, insieme alla Mercedes-Benz CLA e alla futura Smart #5. Dalla Corea arrivano la Hyundai Ioniq 9 e la KIA EV4, mentre Opel propone la nuova Frontera, mentre Mini si rinnova con l’inedita Aceman. La lista si completa con la robusta Dacia Bigster, il futuristico Leapmotor C10, la compatta Skoda Elroq, la Toyota Urban Cruiser e la nuova ammiraglia elettrica Volvo ES90.

Vedremo dunque se Fiat Grande Panda e nuova Lancia Ypsilon riusciranno a qualificarsi tra le sette finaliste del premio che poi sarà annunciato l’anno prossimo.