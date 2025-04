Leapmotor e il suo C10 Range-Extended EV debuttano al Salone dell’automobile di Poznań 2025

Oggi, durante la giornata stampa del Salone dell’automobile di Poznań, per la prima volta nella storia di questo evento, ha debuttato Leapmotor, un nuovo marchio sul mercato il cui obiettivo è offrire ai clienti soluzioni di mobilità innovative e sostenibili. Durante il Salone dell’automobile di Poznań, che si terrà dal 24 al 27 aprile di quest’anno, Leapmotor presenterà l’intera gamma di modelli attualmente offerti in Europa presso il suo stand situato nel padiglione 5A. Inoltre, debutta sul mercato polacco il nuovo modello C10 nella versione REEV (Range-Extended Electric Vehicle).

Leapmotor presenterà l’intera gamma di modelli attualmente offerti in Europa

“È per me motivo di grande soddisfazione che il primo debutto pubblico del marchio Leapmotor avvenga proprio qui, al Salone dell’automobile di Poznań. È un’ottima occasione per presentare il marchio Leapmotor e il suo ultimo modello – la C10 nella versione REEV ad autonomia estesa – a tutti gli interessati alle ultime tendenze del settore automobilistico.” – ha affermato Adam Męciński, direttore del marchio Leapmotor in Polonia. “La nostra casa automobilistica è pioniere e leader nella tecnologia EV Range-Extended, offrendo la migliore combinazione di guida elettrica autentica e un range extender pratico ed efficiente. I clienti polacchi possono già ordinare il modello C10 REEV con un’offerta speciale”, aggiunge Męciński.

Il marchio Leapmotor ha debuttato sul mercato polacco a febbraio di quest’anno e da allora si è sviluppato in modo molto veloce. In poco tempo ha raddoppiato la sua rete di punti vendita e assistenza autorizzati, passando dalle 6 sedi iniziali a 13. Al Salone dell’automobile di Poznań è rappresentato da un rivenditore autorizzato: Leapmotor POL-CAR, il cui showroom di recente apertura si trova in ul. Gorzysława 9 a Poznań. Il nuovo showroom non è solo un punto vendita, ma anche uno spazio in cui i clienti possono approfondire l’idea di mobilità sostenibile e usufruire dell’intera gamma di servizi: dai test drive, alla consulenza sugli acquisti e sulle finanze, fino all’assistenza professionale.

La Leapmotor C10 Range-Extended EV rappresenta una soluzione ideale per chi desidera un’esperienza di guida elettrica senza preoccupazioni legate all’autonomia. Questo modello combina un propulsore elettrico da 158 kW (equivalente a 215 CV) con un motore a combustione interna da 1,5 litri, offrendo così la flessibilità di un sistema ibrido ad autonomia estesa. La batteria da 28,4 kWh consente di percorrere fino a 145 km in modalità completamente elettrica (secondo il ciclo WLTP), mentre l’autonomia totale, combinando entrambe le fonti di energia, supera i 970 km. Grazie a un consumo di carburante straordinariamente basso — appena 0,4 litri ogni 100 km nel ciclo combinato — e a emissioni di CO₂ contenute a soli 10 g/km, la C10 si dimostra nettamente più efficiente e rispettosa dell’ambiente rispetto ai veicoli tradizionali alimentati esclusivamente a benzina.

La Leapmotor T03 è un modello compatto a 5 porte del segmento A conun’autonomia di 265 km nel ciclo misto (secondo lo standard WLTP) e uno spazio interno paragonabile a quello di un’auto del segmento B. Il Leapmotor C10 EV, un SUV del segmento D, è un modello che offreun’autonomia combinata di 420 km (WLTP)e la migliore esperienza di guida della categoria, con sicurezza e comfort ai massimi livelli. La C10 si basa sull’architettura tecnologica LEAP 3.0 di Leapmotor con una configurazione elettronica integrata centralmente, tecnologia Cell-to-Chassis (CTC) e un abitacolo intelligente.