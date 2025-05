Leapmotor T03 ridefinisce la mobilità urbana con innovazione e stile

Leapmotor promuove la mobilità urbana con la Leapmotor T03, una city car elettrica progettata per migliorare l’esperienza di guida in città attraverso un design raffinato e divertente, una tecnologia all’avanguardia e un’esperienza integrata digitalmente.

La vita urbana richiede flessibilità, e Leapmotor T03 la offre a palate

Sia che si stia cercando un parcheggio stretto o preparando i bagagli per una fuga nel fine settimana, questo veicolo si adatta facilmente alle proprie esigenze. La flessibilità dello spazio è garantita, grazie all'ingegnoso sistema Magic Space, che espande il vano di carico da un compatto 242 litri a ben 848 litri. Ciò significa che puoi trasportare di tutto, dagli oggetti essenziali di tutti i giorni alle tue più grandi passioni, che si tratti di attrezzatura sportiva, strumenti musicali o di una sessione di shopping improvvisata. Non si tratta solo di spazio, ma di libertà.

Leapmotor T03 ha un design e un look entusiasmanti e gioiosi. Il nuovo colore vibrante, Mint Green, incarna l’essenza della gioia, della bella vita e della sostenibilità, trasmettendo ai conducenti un senso di felicità, positività e vitalità. L’ampio tetto panoramico da 42 pollici trasforma ogni viaggio in un’esperienza scenografica, inondando l’abitacolo di luce naturale e dando una sensazione di apertura. E con un’altezza interna degna di un SUV di classe C , anche due adulti alti fino a 190 cm possono stendersi e rilassarsi. È uno spazio che respira con te: arioso, aperto e incredibilmente confortevole.

La Leapmotor T03 è pensata per una generazione sempre connessa, dove tecnologia e praticità si fondono per semplificare ogni aspetto della mobilità. Che tu sia alla guida o lontano dall’auto, tutto è progettato per mantenerti in contatto con il tuo mondo.

Al centro dell’esperienza c’è un touchscreen da 10 pollici nitido e intuitivo, che permette di gestire facilmente navigazione, intrattenimento, climatizzazione e impostazioni del veicolo, tutto con un semplice tocco. La connettività si estende anche allo smartphone: grazie all’app dedicata si può controllare da remoto la T03, bloccando e sbloccando le portiere, regolando la temperatura interna prima di salire a bordo o verificando lo stato della batteria in tempo reale.

Ma il vero salto in avanti sta nella capacità della T03 di evolversi nel tempo: gli aggiornamenti Over-the-Air (OTA) rendono possibile ricevere nuove funzionalità e miglioramenti direttamente via rete, senza dover mettere piede in officina. L’auto cresce con te, migliorando costantemente.

La sicurezza è un altro pilastro fondamentale. La Leapmotor T03 è equipaggiata con una suite avanzata di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), pensati per offrire protezione e supporto in ogni situazione. Tutto è visualizzato in un’interfaccia pulita e moderna, con una vista dall’alto chiara e immediata. Il sistema include il cruise control adattivo che mantiene la distanza dal veicolo che precede, l’avviso di collisione frontale e la frenata automatica d’emergenza per reagire in caso di pericolo. A completare il quadro, ci sono anche l’avviso di abbandono di corsia e il rilevamento degli angoli ciechi per manovre più sicure.

Sul piano delle prestazioni, la T03 è una citycar elettrica agile e scattante. Il motore da 70 kW permette un’accelerazione da 0 a 50 km/h in appena 3,7 secondi, offrendo tutta la reattività necessaria nel traffico urbano. La distribuzione del peso ottimizzata assicura stabilità e precisione nella guida, mentre le modalità personalizzabili – tre per la guida e tre per lo sterzo – ti permettono di adattare l’auto al tuo stile e alle esigenze del momento.

L’autonomia non delude: con 265 km secondo il ciclo WLTP, la Leapmotor T03 è perfetta per gli spostamenti quotidiani, e grazie alla ricarica rapida in corrente continua può passare dal 30% all’80% in soli 36 minuti. Un’auto elettrica compatta, ma ricca di contenuti, che sa coniugare efficienza, sicurezza e connettività.

Dall’uso intelligente dello spazio alle funzionalità digitali all’avanguardia e alle esaltanti prestazioni elettriche, Leapmotor T03 rappresenta un capitolo audace nella mobilità urbana. Non si tratta solo di andare da A a B, ma di godersi ogni momento nel mezzo.