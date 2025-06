Stellantis Fleet&Business Solutions a fianco dei Top Customers, per mostrare la sua innovazione

Era un rendez-vous molto atteso ed è andato secondo i piani. L’evento nazionale “Top Customers” di Stellantis Fleet & Business Solutions, giunto alla quarta edizione, ha coinvolto oltre 150 esponenti di rilievo della clientela corporate e dei noleggiatori a lungo e a breve termine. A fare da base dei lavori ci ha pensato il Museo Alfa Romeo di Arese.

Qui gli ospiti hanno potuto conoscere i nuovi sentieri strategici del gruppo, attraverso una serie di approfondimenti, con esperti di prodotto, che hanno permesso una fruttuosa interazione sui temi dell’innovazione. Non sono mancati i test drive, per far conoscere sul campo, ai tanti ospiti, le caratteristiche delle auto elettriche e ibride più recenti del gruppo. Il tutto su un percorso urbano ed extraurbano idoneo allo scopo, fino alla elegante villa Castelbarco a Vaprio d’Adda.

Come se non bastasse, durante l’evento “Top Customers“, Stellantis ha mostrato ed illustrato agli importanti player alcuni modelli non ancora presenti negli showroom, come la Citroën C5 Aircross, la DS N°8, la Jeep Compass e la Leapmotor B10. Il rendez vous di Milano si è svolto nel segno del claim “Exclusive drive: scoprire l’innovazione e vivere l’eccellenza”. Chiaro il riferimento alla parte seminaristica e a quella riservata alle prove su strada, di cui vi abbiamo parlato in precedenza.

La holding presieduta da John Elkann ha mostrato, nella circostanza, le mosse con cui sta lanciando la sua offensiva di prodotto, dando risposte appropriate ad ogni esigenza di mobilità. A fare gli onori di casa ad Arese ci ha pensato Fabio Mazzeo, Fleet & Business Solutions Director di Stellantis Italia, che ha dato il via ai lavori con riflessioni sul mercato del BtoB in Italia e sul suo futuro.

Nel suo intervento, spazio anche per i temi strategici della transizione energetica e dell’innovazione tecnologica, che stanno determinando scenari nuovi e in costante cambiamento. Fra le auto messe a disposizione per i test drive, la nuova Lancia Ypsilon, prima vettura della nuova era del marchio torinese, disponibile nelle configurazioni 100% elettrica e ibrida.

Insieme a lei, la rinnovata Peugeot 5008, la Jeep Avenger 4xe e l’Alfa Romeo Junior. Immancabile, ovviamente, la Nuova Fiat Grande Panda ibrida ed elettrica che segna il ritorno del marchio italiano nel cuore del segmento B. Prove per gli ospiti anche con la nuova DS 7 Collection Antoine de Saint-Exupéry, la Opel Grandland e la Leapmotor C10 REEV.

Fabio Mazzeo, già citato Fleet & Business Solutions Director di Stellantis Italia, ci tiene ad evidenziare che nel corso dell’appuntamento lombardo è stata mostrata l’offensiva di prodotto della costellazione automobilistica da lui rappresentata. Un’offensiva unica nel panorama automotive, per riuscire a soddisfare qualunque esigenza di mobilità dei clienti dei brand della sua galassia.