Stellantis: il nuovo CEO Filosa stabilirà la sua sede negli Stati Uniti

Il 23 giugno sarà il primo giorno ufficiale da CEO di Antonio Filosa. L’erede di Carlos Tavares entrerà in carica ufficialmente proprio quel giorno. A proposito del nuovo numero uno di Stellantis, oggi vi segnaliamo che ha scelto come sua base gli Stati Uniti. Dunque il manager italiano gestirà le operazioni di Stellantis da Detroit in Michigan.

Antonio Filosa: il nuovo CEO dirigerà il gruppo Stellantis da Detroit

La notizia che Filosa ha scelto proprio gli Stati Uniti come sua base è stata confermata da un portavoce di Stellantis dopo che era stata anticipata dal quotidiano francese Les Echos. Si tratta di una novità che segna un cambio di passo nelle future strategie di Stellantis dove il Nord America sarà sempre più importante. In questo modo Stellantis risponde a chi ritiene che il gruppo negli scorsi anni abbia trascurato il continente nordamericano.

Infatti sebbene come numero di vendite l’Europa sia il primo continente per il gruppo automobilistico questo ottiene i maggiori profitti proprio in Nord America dove vengono vendute le auto più costose tra quelle prodotte. Ovviamente il portavoce dell’azienda ha voluto anche mettere in evidenza che nonostante la base scelta dal nuovo CEO siano gli Stati Uniti Antonio Filosa comunque lavorerà in tutto il mondo che girerà in lungo e in largo facendo sentire la sua presenza in tutti i paesi in cui il gruppo dispone di stabilimenti o svolge attività. Dunque la sua sarò una presenza molto forte segnando anche in questo caso una sorta di rottura con il passato.

Il 52enne italiano nominato il 28 maggio percepirà uno stipendio base annuo di 1,8 milioni di dollari che con i bonus etc. potrebbe arrivare fino a 23 milioni di dollari all’anno. Vedremo dunque quali saranno le prime mosse del nuovo CEO quando finalmente entrerà in carica in maniera ufficiale.