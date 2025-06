Nell’ambito della sua strategia volta a migliorare l’esperienza del cliente, Alfa Romeo France lancia un innovativo ed esclusivo programma di estensione di garanzia, denominato Garanzia Speciale Sprint. Questo nuovo programma, completamente gratuito, incarna l’impegno del marchio nell’offrire ai propri clienti un rapporto di fiducia duraturo, promuovendo al contempo il patrimonio tecnico e l’eccellenza della rete Alfa Romeo.

Alfa Romeo presenta in Francia un programma di garanzia estesa di otto anni

Pensato per soddisfare le esigenze sia degli appassionati di guida italiani che degli amanti della raffinatezza automobilistica, questo programma permette di estendere la copertura della garanzia fino a 8 anni o 160.000 km, senza ulteriori formalità. Tutto ciò che si deve fare è effettuare la manutenzione programmata della tua vettura presso un’officina autorizzata della rete ufficiale Alfa Romeo.

Il programma di Garanzia Speciale Sprint si basa su un approccio di servizio di alta qualità. Include non solo l’estensione della garanzia del produttore (inclusi i componenti essenziali del veicolo, motore, trasmissione, sistemi di raffreddamento, sterzo, freni, aria condizionata, impianti elettrici, sospensioni, sedili, strumentazione, protezioni e aperture), ma anche: Supporto per l’infotainment in auto e Assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Questo approccio globale mira a garantire la mobilità di ogni conducente, preservando al contempo lo spirito di prestazioni ed eleganza che ha reso celebre Alfa Romeo fin dal 1910. Il programma è valido per tutti i modelli della gamma Alfa Romeo, siano essi dotati di motori a combustione interna, ibridi o completamente elettrici. Si rivolge sia a clienti privati ​​che ad aziende e professionisti esigenti.

L’estensione di garanzia si attiva automaticamente, senza costi aggiuntivi, al momento della manutenzione ordinaria del veicolo presso una rete autorizzata Alfa Romeo. Ogni intervento viene eseguito da tecnici costantemente formati sulle specifiche esigenze del marchio, nel rigoroso rispetto degli standard qualitativi del marchio.

Oltre alla tranquillità, la Garanzia Speciale Sprint aumenta anche il valore di rivendita. Un veicolo Alfa Romeo manutenzionato secondo le specifiche ufficiali beneficerà non solo di una garanzia trasferibile, ma anche di un’estensione di garanzia associata al veicolo, a supporto del suo valore sul mercato dell’usato: un bene prezioso per i proprietari e una prova della solidità dell’offerta del biscione.

Il programma può essere arricchito con soluzioni à la carte, pensate per adattarsi a tutti gli stili di vita, tra cui contratti di manutenzione personalizzati, finanziabili con il nuovo veicolo. Con il lancio della Garanzia Speciale Sprint, Alfa Romeo continua a modernizzare il rapporto con i propri clienti, senza compromettere i propri valori fondamentali. Passione meccanica, eleganza italiana e precisione tecnica si uniscono ora a un impegno consolidato a lungo termine. Con questa iniziativa, il brand conferma il suo impegno nell’offrire a ogni automobilista un’esperienza esclusiva, basata su fiducia, tranquillità e lealtà: tutti valori che creano il legame unico tra Alfa Romeo e i suoi clienti.