Fiat, Abarth e Fiat Professional lanciano la loro garanzia di 8 anni e 160.000 km in Francia

Poiché l’eccellenza e la soddisfazione del cliente sono al centro dei propri impegni, Fiat, Abarth e Fiat Professional offrono ora ai propri clienti un’estensione di garanzia sui propri veicoli fino a 8 anni o 160.000 chilometri. Questa iniziativa dimostra la fiducia di FIAT nella qualità dei suoi veicoli e la sua costante volontà di offrire ai propri clienti sempre più tranquillità e servizi.

In vigore dal 1° giugno, questo programma di garanzia, fino a 8 anni o 160.000 km, copre autovetture e veicoli commerciali dotati di motori a combustione interna, ibridi o elettrici. Tutti i termini e le condizioni generali sono disponibili sui siti web. Per usufruire di questa garanzia, il cliente deve far revisionare il proprio veicolo presso un’officina autorizzata della rete FIAT. Questo estende il periodo di garanzia fino a un massimo di 8 anni o 160.000 km.

Il programma di garanzia di 8 anni offre un’ampia gamma di articoli coperti da garanzia: motore, cambio, trasmissione, sistema di raffreddamento del motore e del serbatoio, sterzo, impianto di climatizzazione, componenti elettrici, impianto elettrico, sistemi di sicurezza, circuiti elettrici, gruppo sospensioni, gruppo sedili, protezioni e aperture, impianto frenante, strumentazione di bordo. Il programma di garanzia di 8 anni non copre l’infotainment e l’assistenza stradale.

“Con questa iniziativa, riaffermiamo la nostra fiducia nella qualità dei nostri veicoli e anche il nostro desiderio di andare oltre nel supportare i nostri clienti. Offrire loro maggiore tranquillità, trasparenza e servizi è parte integrante della nostra visione: quella di una mobilità accessibile e affidabile”, spiega Guillaume de La Giraudiere, Direttore di FIAT Francia.