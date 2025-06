L’Alfa Romeo Montreal protagonista di Playboy va all’asta

Se siete appassionati di auto d’epoca rare che combinano il fascino del design italiano con la grinta di un motore V8, su BringATrailer.com è in vendita un’Alfa Romeo Montreal che merita attenzione. Questo splendido esemplare del 1975, telaio n. 8339, fa parte di una produzione limitata di soli 3.925 unità realizzate tra il 1970 e il 1977 e ha alle spalle una storia interessante. Inizialmente immatricolata a Francoforte, in Germania, nell’agosto del 1975, la vettura è approdata negli Stati Uniti nel 1985, dove è stata completamente restaurata dalla Classic Rides Factory di Calimesa, in California.

Questa Alfa Romeo Montreal messa all’asta è apparsa nel numero di novembre 2016 della rivista Playboy

Il restauro del 2014 includeva una riverniciatura completa in un arancione brillante, interni in pelle beige rifiniti e un intervento meccanico. E non è solo un’auto estetica: questa Montreal monta un V8 quad-cam da 2,6 litri con iniezione meccanica SPICA, con potenza dichiarata di fabbrica di 197 cavalli. Dotata di un cambio manuale ZF a 5 marce e di un retrotreno a slittamento limitato, è un’auto da vera auto da guidare. Ha persino fatto scalpore nel numero di novembre 2016 della rivista Playboy e si è aggiudicata il premio “Best in Class” al Quail Motorsports Gathering 2021.

Dal punto di vista del design, questa Montreal è un classico Marcello Gandini: si pensi alla presa d’aria NACA sul cofano, alle prese d’aria dei fari anteriori a scomparsa e ai montanti posteriori a listelli. Originariamente verniciata in Oro Metallizzato di fabbrica, era rossa per un periodo prima di essere riverniciata nell’attuale accattivante arancione. L’auto monta cerchi Campagnolo in magnesio e alluminio da 14 pollici con pneumatici Michelin e la potenza frenante è garantita da freni a disco ventilati sulle quattro ruote. Le sospensioni, mutuate dall’Alfa GTV, presentano un anteriore a doppio braccio oscillante e un assale posteriore rigido, tutti revisionati durante il restauro.

L’abitacolo di Alfa Romeo Montreal è un perfetto esempio di eleganza anni ’70: sedili avvolgenti in pelle beige, finiture in vinile nero e un volante Hellebore con corona in legno. Gli strumenti firmati Jaeger sono veri e propri gioielli d’ingegneria e stile, e segnano un chilometraggio di 67.000 km (circa 42.000 miglia). Non mancano dotazioni all’avanguardia per l’epoca, come l’aria condizionata e gli alzacristalli elettrici, un vero lusso per una coupé italiana di quel decennio.

Recentemente, l’impianto di alimentazione è stato sottoposto a manutenzione completa, con la pulizia del serbatoio e la sostituzione di pompe e filtri. L’auto viene proposta con un ricco corredo di materiali originali: fotografie del restauro, un articolo di rivista, la documentazione del Museo Storico Alfa Romeo che certifica la data di costruzione (20 giugno 1975), e un certificato di proprietà della California che la classifica come modello del 1972, a causa di incongruenze nella registrazione statale.

Se siete alla ricerca di un raro esemplare di storia automobilistica italiana, dotato di un V8, premiato in concorsi ed apparso persino su Playboy, non lasciatevi sfuggire questa occasione: la vendita su BringATrailer.com si chiude venerdì 6 giugno alle 17:55.