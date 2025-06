Stellantis guida il mercato auto in Portogallo: due sue auto sono le più vendute

Stellantis si è distinta ancora una volta a maggio per la sua leadership in tutti gli ambiti del mercato automobilistico nazionale e per il risultato senza precedenti all’interno del Gruppo di avere i due modelli più venduti del mese, in Portogallo, con la Peugeot 2008 e la nuova Citroën C3. Secondo i dati ACAP ora pubblicati, a maggio il Gruppo ha guidato il mercato portoghese su tutti i fronti – Veicoli per passeggeri (VP), Veicoli commerciali leggeri (LCV) e entrambi insieme – nell’ambito di tutte le energie/carburanti e anche nei veicoli 100% elettrici.

Con oltre 7.000 unità vendute a maggio e una quota di mercato del 26,9%, Stellantis guida il mercato auto portoghese

Le vendite dei dieci marchi del Gruppo – Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot e Leapmotor – hanno raggiunto quota di mercato del 26,9%, attestandosi a quota 7.093. Più di un’auto su quattro venduta era a marchio Stellantis. Con questo volume il Gruppo ha registrato una crescita del 35% rispetto allo stesso periodo del 2024, più del doppio della crescita registrata dal mercato (16,9%).

In particolare, Stellantis ha guidato anche il mercato dei veicoli passeggeri con un totale di 5.817 unità vendute a maggio, un volume che rappresenta una quota del 24,7%, nonché una crescita delle vendite del 41% rispetto a maggio dell’anno scorso, in un mercato che è cresciuto del 18,6%. Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, la leadership di Stellantis si è tradotta nella consegna di 1.276 veicoli ai clienti, raggiungendo così una quota di mercato impressionante del 44,6%. Con questo volume, il gruppo ha garantito una crescita del 14% rispetto a maggio 2024, in un mercato che è cresciuto del 4,2%. Vale la pena sottolineare in questo mercato l’importanza dell’offerta di prodotti disponibili, sia a combustione interna che 100% elettrici, prodotti presso il Centro di Produzione di Mangualde.

In un’impresa senza precedenti nella storia del Gruppo e unica sul mercato, due modelli Stellantis sono stati i modelli più venduti a maggio nel Paese. La Peugeot 2008, la più venduta, è stata ancora una volta il modello più venduto in Portogallo, con 899 immatricolazioni a maggio. Con questa performance, che si aggiunge ai record dei mesi precedenti, la Peugeot 2008 ha riconquistato la posizione di auto più venduta nel Paese nel 2025, con 3.745 unità vendute fino ad oggi.

A dimostrazione dell’innovativa offensiva di prodotto di Stellantis, la nuova Citroën C3 – Auto dell’Anno 2025 – si è già affermata come modello di successo nel nostro mercato. Dopo essere stata l’auto più venduta in Portogallo ad aprile, a maggio è stata il secondo modello di maggior successo, con 831 immatricolazioni, posizionandosi al primo posto anche tra le berline del segmento B nazionale.

Stellantis continua a impegnarsi per accelerare i propri sforzi volti a fornire una mobilità sempre più pulita, sicura e accessibile a tutti. Oltre a essere leader di mercato considerando tutte le fonti energetiche disponibili, a maggio il Gruppo Stellantis si è distinto anche per la leadership su tutti i fronti del mercato delle auto 100% elettriche in Portogallo.

In totale, il Gruppo ha consegnato 1.300 veicoli elettrici a batteria a maggio, assicurandosi una quota di mercato leader del 27,6% e una crescita impressionante del 183% in un mercato che ha registrato un aumento del 44% rispetto al 2024. Con questo volume, il Gruppo garantisce inoltre che più di un veicolo elettrico su quattro venduto appartenga al suo portafoglio di marchi. Considerando solo i veicoli passeggeri 100% elettrici, Stellantis ha venduto 1.219 unità, pari a una quota del 27,2% e una crescita del 187% in un mercato che è cresciuto del 42%.

Stellantis continua a distinguersi come leader nel mercato dei veicoli commerciali leggeri 100% elettrici a batteria. A maggio, ha venduto 81 furgoni elettrici, raggiungendo una quota di mercato del 34,3%, ovvero oltre un terzo di tutti i nuovi furgoni 100% elettrici venduti in Portogallo a maggio 2025.

Considerando i primi cinque mesi del 2025, Stellantis è leader anche in tutti i suoi segmenti. Nel mercato VP + LCV, ha venduto un totale di 30.129 veicoli entro la fine di maggio, assicurandosi una quota di mercato del 26,5%. Considerando solo il mercato dei veicoli passeggeri, il Gruppo è stato responsabile di un totale di 23.558 veicoli consegnati in Portogallo, un volume corrispondente a una quota di mercato del 23,4%. Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, Stellantis si è assicurata, dall’inizio dell’anno, una quota di mercato molto significativa del 50,4% con un volume totale accumulato di 6.571 furgoni venduti.

Allo stesso modo, Stellantis detiene la leadership cumulativa di mercato in termini di veicoli 100% elettrici, con 5.184 veicoli venduti e una quota del 24,0% nel mercato VP + LCV. Di questo volume, 4.592 veicoli passeggeri (quota del 22,5%) e 592 veicoli commerciali (47,4%) sono elettrici a batteria. Infine, vale la pena sottolineare le vendite della Citroën Ami, leader del mercato dei quadricicli , che a maggio ha registrato 43 consegne ai clienti, assorbendo oltre il 39,5% di questo mercato .