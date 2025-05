Fiat 600, la leggenda del boom italiano è protagonista al Festival della Sintesi

La mitica Fiat 600, emblema assoluto della ripresa economica e sociale dell’Italia negli anni Cinquanta, sarà al centro di un evento imperdibile durante la decima edizione del Festival della Sintesi. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 giugno alle ore 21:15 presso la chiesa di Sant’Alessandro a Lucca, dove Focus Mediaset presenterà in anteprima nazionale un documentario inedito interamente dedicato a questa piccola grande vettura che ha segnato un’epoca.

La produzione della pellicola sulla Fiat 600, costruita su prezioso materiale d’archivio, racconta la storia della “Seicento” come icona dell’ingegneria accessibile, strumento di rivoluzione culturale e vero motore della mobilità democratica in un’Italia che stava rialzandosi dopo la guerra. La proiezione sarà introdotta da Gianluca Mazzini, vicedirettore di Sport Mediaset, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra filmati d’epoca inediti, provenienti da fonti storiche come l’Istituto Luce, Pirelli, ENI e Fiat-Stellantis, mostrando il processo di trasformazione da “grezzo” a documentario. Al suo fianco, Gian Paolo Parenti, responsabile editoriale di Focus TV, per svelare curiosità sulla lavorazione e sulle scelte editoriali.

La Fiat 600, lanciata nel marzo del 1955 al Salone dell’Auto di Ginevra e progettata dall’ingegnere Dante Giacosa, misurava poco più di 3,2 metri, pesava 585 kg e montava un motore posteriore da 633 cm cubi. Capace di toccare i 95 km/h, offriva porte incernierate posteriormente, le celebri “porte controvento”, e uno stile funzionale ma innovativo, pensato per ottimizzare spazi e contenere i costi.

Con un prezzo iniziale di 590.000 lire, equivalente a circa 13 stipendi operai, la Fiat 600 divenne la prima vettura per le masse. Non solo un’auto, ma un simbolo di mobilità popolare, design intelligente e progresso sociale.

Il Festival della Sintesi, in programma dal 18 al 21 giugno, celebra proprio queste storie di genio e sintesi culturale. L’ingresso agli eventi è gratuito. Il calendario completo sarà disponibile presto sul sito festivaldellasintesi.it. L’iniziativa è promossa dall’associazione Dillo in sintesi, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Comune di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e sponsor privati.