Antonio Filosa è il nuovo CEO di Stellantis

Stellantis ha annunciato che Antonio Filosa è stato scelto all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione come nuovo Amministratore Delegato, dopo un dettagliato processo di selezione che ha coinvolto candidati sia interni che esterni. Questo processo è stato supervisionato dal Comitato Speciale del Consiglio, presieduto da John Elkann, Presidente Esecutivo della società.

Antonio Filosa, attualmente Chief Operating Officer per le Americhe e Chief Quality Officer, assumerà i poteri di CEO il 23 giugno

Per garantire una transizione fluida, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito ad Antonio Filosa le funzioni di Amministratore Delegato con decorrenza dal 23 giugno. A breve sarà convocata un’Assemblea Straordinaria degli Azionisti per formalizzare la sua nomina nel Consiglio di Amministrazione in qualità di amministratore esecutivo.

La decisione di affidargli il ruolo di CEO è frutto del riconoscimento del suo solido percorso professionale, costruito in oltre 25 anni nel settore automobilistico, della sua esperienza globale, della profonda conoscenza dell’azienda e delle sue comprovate capacità di leadership.

Nel corso della sua carriera, Filosa ha ricoperto ruoli di primo piano in diverse aree geografiche, guidando Stellantis sia in Nord che in Sud America. Da Chief Operating Officer per il Sud America, ha portato il marchio FIAT al vertice del mercato e ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo di altri brand del gruppo, tra cui Peugeot, Citroën, Ram e Jeep. Il suo ruolo è stato determinante anche nella nascita del polo industriale di Pernambuco, che ha segnato il debutto di Jeep in Brasile, oggi primo mercato mondiale del marchio al di fuori degli Stati Uniti.

Nel suo ruolo di CEO di Jeep, Antonio Filosa ha guidato l’espansione globale del marchio, rafforzandone la presenza anche in Europa, dove modelli come la Jeep Avenger si sono affermati come tra i più venduti dell’intero portafoglio Stellantis. A dicembre 2024 è stato promosso a Chief Operating Officer per le Americhe. Da allora, ha avviato un processo di riorganizzazione delle attività negli Stati Uniti, intervenendo sulla riduzione delle giacenze presso i concessionari, ristrutturando il management, accelerando il lancio di nuovi modelli e motorizzazioni, e potenziando il dialogo con concessionari, sindacati e fornitori.

Antonio Filosa assumerà ufficialmente l’incarico di Amministratore Delegato il 23 giugno, mentre John Elkann continuerà a svolgere le funzioni di Presidente Esecutivo. In quella stessa occasione, Filosa presenterà anche il nuovo leadership team di Stellantis.

“Antonio conosce profondamente la nostra azienda e attribuisce grande valore alle persone, che considera il vero motore del nostro successo. La sua esperienza nel settore e la comprensione della cultura aziendale lo rendono la figura ideale per guidare Stellantis in questa fase strategica”, ha affermato John Elkann. “Negli ultimi sei mesi ho collaborato strettamente con lui, osservando come abbia assunto responsabilità crescenti e affrontato con efficacia le sfide complesse del mercato americano. Il Consiglio di Amministrazione ed io siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo percorso con lui alla guida.”

“Accogliamo con favore all’unanimità la nomina di Antonio a nuovo Amministratore Delegato”, ha aggiunto il Vicepresidente di Stellantis, Robert Peugeot. “La sua comprovata esperienza di leadership di successo nei suoi molti anni con la nostra azienda parla da sola e questo, insieme alla sua profonda conoscenza del nostro business e delle complesse dinamiche che caratterizzano il nostro settore, lo rendono la scelta naturale per diventare il prossimo Amministratore Delegato di Stellantis”.

“La nomina di Antonio Filosa alla guida di Stellantis apre un nuovo e importante capitolo per la nostra azienda”, ha dichiarato Nicolas Dufourcq, CEO di Banque Publique d’Investissement (Bpifrance). “In un momento di trasformazione per l’industria automobilistica globale, Antonio Filosa possiede la conoscenza, l’esperienza e il talento per guidare Stellantis verso nuovi successi”.

“È per me un grande onore essere nominato CEO di questa fantastica azienda”, ha dichiarato Antonio Filosa. “Sono grato al nostro Presidente, John Elkann, e ai membri del nostro Consiglio di Amministrazione per la loro leadership, in particolare in questi ultimi mesi, e per la fiducia che hanno riposto in me per guidare la nostra attività in questo momento cruciale per il nostro settore. Sono sempre stato ispirato dall’immenso talento, dalla passione e dall’impegno delle persone di Stellantis e dalla capacità di affidarsi ai nostri team per raggiungere l’eccellenza. Vantiamo i marchi migliori e più iconici al mondo nella storia dell’automotive e una tradizione di innovazione di oltre 100 anni. Questa eredità, unita alla nostra incessante dedizione nel fornire ai nostri clienti i prodotti e i servizi che amano, continuerà a essere la chiave del nostro successo”.