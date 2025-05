Nuova Opel Frontera: disponibile anche con pratica tenda da tetto

In vendita da qualche giorno, la nuova Opel Frontera si dimostra una vera tuttofare: robusta nel design, eccezionale in termini di spazio e, soprattutto, esemplare nel rapporto qualità-prezzo. Ora la Frontera sta diventando anche un’avventura per gli amanti delle attività all’aria aperta. La tenda da tetto per auto Thule Foothill, pratica e dal design accattivante, garantisce tutto questo . Grazie alla tenda, ordinabile come accessorio Opel, gli amanti del campeggio e tutti coloro che desiderano maggiore libertà durante i loro brevi viaggi possono ora fare tour con pernottamento e scoprire nuove destinazioni. La Frontera è pronta per tutte le avventure quotidiane e non solo.

Tenda da tetto per auto con spazio per un massimo di due persone per la nuova Opel Frontera

“La nostra nuova Opel Frontera è sinonimo di libertà automobilistica per tutti. Questo si riflette nel suo design pulito e robusto, nonché nelle soluzioni intelligenti e nello spazio interno che può ospitare fino a sette persone. La tenda da tetto Thule Foothill incarna perfettamente questa filosofia. Apre nuove possibilità ai clienti di Frontera di utilizzare il loro SUV per pernottamenti nella natura. Il tutto nel tipico stile Frontera: semplice, pratico e al tempo stesso inconfondibile”, afferma Patrick Dinger, responsabile del marchio Opel Germania.

Che si tratti dell’uso quotidiano o dei viaggi, la Opel Frontera, elettrificata in ogni variante, rende ogni viaggio più piacevole grazie alle sue diverse qualità, dai sedili Intelli brevettati alle soluzioni intelligenti come il vano per smartphone o i cinturini flessibili per tablet e simili. Inoltre, con capacità di carico variabili fino a circa 1.600 litri, c’è molto spazio per bagagli e attrezzature per il tempo libero. Ma per chi desidera trascorrere la notte in campeggio o immergersi nella natura, Opel offre un’opzione davvero speciale: grazie ai mancorrenti sul tetto opzionali, la Frontera può sostenere un carico sul tetto fino a 240 chilogrammi una volta giunta a destinazione. Il SUV lungo 4,38 metri crea quindi le condizioni ideali per dormire in una tenda sul tetto durante un viaggio del fine settimana o durante un festival all’aperto di più giorni.

Ora i clienti possono ordinare il perfetto rifugio notturno con la tenda da tetto per auto Thule Foothill direttamente online dalla gamma di accessori Opel. La tenda verde agave è una pratica compagna di viaggio sotto ogni aspetto. Tutto inizia dal trasporto: una volta piegata, è larga solo 61 centimetri, ovvero la metà delle dimensioni della maggior parte delle tende da tetto in commercio. In questo modo si lascia spazio sul tetto della nuova Opel Frontera per trasportare ulteriori attrezzature sportive e per il tempo libero, come una bicicletta o un kayak. Inoltre, una volta ripiegata, la tenda sporge solo di 24 centimetri dal portapacchi.

Vantaggio numero due: nonostante le dimensioni compatte, la tenda da tetto per auto Thule Foothill offre lo stesso spazio interno di una classica tenda per due persone. Gli amanti della vita all’aria aperta possono rilassarsi in coppia sulla superficie notte di 2,13 x 1,19 metri oppure osservare la natura e il cielo stellato attraverso le finestre con zanzariere. Montarla, anche per una sola persona, è incredibilmente facile e veloce: basta aprire la tenda sul tetto della nuova Opel Frontera, inserire i pali telescopici e il gioco è fatto. L’accesso e l’uscita dalla tenda avvengono tramite una scala fissata sul lato della Frontera.

Terzo vantaggio: poiché le condizioni meteo non sempre sono favorevoli alle brevi escursioni nella natura, il tessuto principale della tenda è realizzato con un materiale resistente alle intemperie e durevole, in grado di sopportare anche le condizioni più difficili. Inoltre, il tessuto è traspirante, riducendo così il potenziale accumulo di condensa e rendendo più confortevole la permanenza nella tenda anche in caso di tempo umido. La tenda da tetto per auto Thule Foothill è disponibile al prezzo di 2.911 €, mentre i portapacchi in alluminio abbinati sono disponibili al prezzo di 309 €.