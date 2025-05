Ecco cosa manca ancora ad Antonio Filosa per essere il nuovo CEO di Stellantis

Il manager italiano Antonio Filosa è attualmente in pole position per diventare il nuovo CEO di Stellantis, uno dei maggiori gruppi automobilistici a livello globale. La sua nomina, però, resta in bilico: dovrà infatti essere ratificata dal Consiglio di sorveglianza, dove persistono divisioni interne, in particolare tra i membri francesi, contrari alla sua designazione.

Attuale COO per le Americhe e responsabile della qualità del gruppo, Antonio Filosa ha un lungo trascorso nell’ex Fiat Chrysler Automobiles, da cui proviene gran parte del sostegno alla sua candidatura. Nonostante questo appoggio, l’accordo unanime per succedere a Carlos Tavares – dimessosi il 1° dicembre 2024 – è ancora lontano.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Tribuna de Automoción, il Consiglio di sorveglianza, presieduto da John Elkann, prevede di riunirsi a giugno, durante il quale verrà presa una decisione definitiva. Si dice che alcuni membri provenienti dall’ex Groupe PSA siano contrari alla nomina di Filosa, temendo un’inclinazione troppo unilaterale verso la “fazione italiana” all’interno del gruppo. Sono emerse riserve anche da parte dei rappresentanti del nuovo partner di Stellantis, il marchio cinese Leapmotor, la cui integrazione è in corso da diversi mesi.

Se la candidatura di Antonio Filosa non venisse accettata, il processo di selezione del nuovo CEO potrebbe essere posticipato a settembre e potrebbero tornare sul tavolo scenari alternativi, tra cui la candidatura di un dirigente della Silicon Valley o, sebbene meno probabile, un ritorno ai colloqui con Luca de Meo, l’attuale capo del Gruppo Renault. C’è anche la persona di Maxime Picat.

Antonio Filosa, apprezzato per il suo approccio manageriale energico e per i risultati ottenuti nella riorganizzazione di Stellantis in America Latina, punta a guidare il gruppo affrontando sfide cruciali come la transizione elettrica, l’integrazione dei brand e l’espansione dei servizi di mobilità. Tuttavia, per concretizzare la sua visione strategica, dovrà prima conquistare il consenso dell’intero vertice aziendale.