Sotto questa Dodge Charger Daytona forse si nasconde la nuova Alfa Romeo Giulia

Nuova Alfa Romeo Giulia dovrebbe essere svelata nel corso del 2026 anche se al momento le ultime indiscrezioni fanno presagire qualche ritardo al pari di quanto potrebbe avvenire con la nuova Alfa Romeo Stelvio. Il motivo sarebbe legato alla decisione di aggiungere alla gamma anche motori termici cosa che sempre secondo queste voci starebbe creando qualche problema al gruppo Stellantis con la nuova piattaforma STLA Large.

Questa Dodge Charger avvistata nella fabbrica di Maserati ha qualcosa a che fare con la nuova Alfa Romeo Giulia?

Ad ogni modo nelle scorse ore Walter Vayr di Gabetz Spy Unit ha pubblicato su Facebook alcune immagini che mostrano la nuova Dodge Charger Daytona EV presso lo stabilimento Maserati di Modena. Secondo lo stesso fotografo spia si potrebbe trattare di un possibile test mulo della nuova Alfa Romeo Giulia. Ovviamente si tratta di mere supposizioni in quanto al momento nessuno sa cosa ci facesse questa vettura nella fabbrica di Maserati. Ricordiamo che Dodge Charger Daytona utilizza la stessa piattaforma della futura Giulia e cioè la STLA Large. Infatti si dice che le due auto possano condividere anche alcuni motori.

Ovviamente certezze non ve ne sono che sia propria un test mulo della nuova Alfa Romeo Giulia. Di certo la sua presenza nella fabbrica di Maserati è assai curiosa. Qualcun altro ipotizza si possa trattare del prototipo della nuova Maserati Quattroporte che forse avrà la stessa piattaforma STLA Large. Di questa auto però al momento si sa ben poco. Anche il suo arrivo non è sicuro al 100 per cento. Si attendono infatti i piani di rilancio per il brand di lusso che a breve dovrebbero essere rivelati dal nuovo CEO Santo Ficili.

Ovviamente questa strana presenza potrebbe avere tutt’altro motivo. Si spera naturalmente che già nel corso dei prossimi mesi possano apparire le prime foto spia della nuova Alfa Romeo Giulia che a differenza di Stelvio non è stata ancora avvistata in versione prototipo camuffato. Quello potrebbe essere il segnale che il suo arrivo si sta avvicinando. Al momento della futura Giulia sappiamo che sarà abbastanza diversa dal modello attuale e anche leggermente più grande. Lo stile dovrebbe essere quello di una berlina fastback. Secondo le ultime indiscrezioni è possibile la presenza anche di versioni diesel e a benzina.