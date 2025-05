Preziosa Alfa Romeo 8C 2300 “Monza” in scala con statuina di Tazio Nuvolari

L’Alfa Romeo 8C 2300 “Monza”, vincitrice del Monaco Grand Prix nel 1932, viene proposta in scala 1:8 da Amalgam Collection, in un set comprensivo della rappresentazione del pilota autore di quel successo. Il pacchetto, battezzato Tazio Nuvolari Figure Edition, offre un’occasione imperdibile a quanti si nutrono di passione automobilistica, regalando un tuffo inedito nel passato più romantico del motorsport.

È quantomeno insolito poter acquistare un modello in formato ridotto, di così preziosa foggia, accompagnato da una figura che riprende alla perfezione i lineamenti del suo driver, appoggiato in questo caso alla parte anteriore del veicolo. Non parliamo di un pilota di piccolo calibro, ma del mitico Tazio Nuvolari, forse il più grande di tutti tempi.

Un pacchetto del genere, ovviamente, ha un prezzo commisurato alla sua eccellenza: 28.090 euro. Anche se la cifra è dilazionabile in quattro comode rate senza interessi, la possibilità di accarezzare il sogno dello shopping resta un privilegio riservato a pochi eletti. A fare il resto ci pensa la tiratura limitata di soli 28 esemplari.

L’Alfa Romeo 8C 2300 “Monza” Tazio Nuvolari Figure Edition è il frutto di un lavoro estremamente accurato, ad opera di artigiani la cui abilità è ormai nel patrimonio di conoscenza di buona parte dei cultori del collezionismo in formato ridotto.

Oltre alla rappresentazione del “mantovano volante” illustrata negli scatti, altre opzioni sono configurabili su richiesta, per dare una connessione con le fasi del pre-gara, tradotte in una tuta linda, e post-gara, con polvere e sporcizia, a testimonianza della durezza del confronto agonistico maturato nel salotto dei Grimaldi. Pochi, come dicevamo, i pezzi previsti.

Il modello in scala 1:8 protagonista di questa operazione nostalgia è quello con telaio 2111043, che corse fino alla vittoria nel Gran Premio di Monaco, sul circuito di Monte Carlo, quando le lancette del tempo segnavano la data del 17 aprile 1932.

Tazio Nuvolari, in quella edizione della sfida affacciata sulla Costa Azzurra scattò dall’undicesimo posto in griglia di partenza. In appena dieci giri raggiunse il secondo posto, grazie a una furiosa rimonta, resa ancora più eroica dalle alchimie del tracciato monegasco, che non offre molte possibilità di sorpasso.

Dopo trenta giri, il pilota lombardo riuscì a far sentire il fiato sul collo del leader della gara Louis Chiron, su Bugatti. Una sbavatura di quest’ultimo, durante un doppiaggio, lo costrinse a un rocambolesco fuori strada, che gli fece perdere il primato della corsa, a vantaggio di Nuvolari.

Scolpita digitalmente, stampata in 3D e squisitamente dipinta a mano a Venezia, la statuetta di quest’ultimo è il miglior corredo per l’Alfa Romeo 8C 2300 “Monza” in scala 1:8 di Amalgam Collection, che è già in sé un’opera d’arte di sublime fattura. Ogni modello è costruito e assemblato a mano da un piccolo team di artigiani, usando materiali di altissima qualità. Oltre 500 ore servono per la costruzione di ogni esemplare.

Il lavoro nasce dall’assemblaggio di migliaia di componenti, progettati con precisione: fusioni, fotoincisioni e componenti metallici lavorati a CNC. L’opera d’arte di Amalgam Collection si è giovata dei progetti CAD originali creati dopo la scansione del telaio 2111043 di proprietà di Ralph Lauren. Capolavoro di Vittorio Jano, l’Alfa Romeo 8C è l’emblema dello spirito agonistico degli anni ’30.

Brillantissima la sua carriera nel motorsport, sigillata da successi di alto lignaggio. Nella versione “Monza”, la casa del “biscione” aggiunse due cilindri in più alla 6C 1750, conferendole un temperamento ancora più energico. I risultati raccolti in corsa furono luminosi. Oggi avere in garage un gioiello del genere è il sogno di ogni collezionista. Anche una esclusiva riproduzione in scala 1:8 farebbe molto bene all’apparato emotivo di chi si nutre di bellezza, non solo automobilistica.

Fonte | Amalgam Collection