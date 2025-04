Leapmotor C10 Range-Extended EV al Motorshow di Poznań 2025

La prossima settimana, dal 24 al 27 aprile 2025, la Fiera internazionale di Poznań ospiterà un’altra edizione del Salone dell’automobile di Poznań, un evento che da anni attrae appassionati desiderosi di anteprime e novità dal mondo automobilistico. Durante l’edizione di quest’anno del Salone dell’automobile di Poznań, i visitatori potranno vedere, per la prima volta nella storia della fiera, l’offerta del nuovo marchio Leapmotor, che ha debuttato sul mercato polacco a febbraio di quest’anno. e da allora ha continuato a svilupparsi in modo dinamico, quasi raddoppiando in poco tempo la sua rete di punti vendita e assistenza autorizzati.

Al Salone dell’automobile di Poznań protagonista Leapmotor C10 Range-Extended

La star dello stand Leapmotor, situato nel padiglione 5A, sarà l’ultimo modello, il veicolo elettrico Leapmotor C10 Range-Extended, presentato in anteprima europea a gennaio di quest’anno a Bruxelles. Ad accompagnarlo ci saranno i modelli C10 EV, un SUV familiare del segmento D, e T03, una city car compatta del segmento A, molto apprezzata dai clienti polacchi che a marzo di quest’anno hanno acquistato le prime 50 unità di questo modello.

Leapmotor, che attualmente ha 13 sedi in Polonia, sarà rappresentata al Salone dell’automobile di Poznań da un concessionario autorizzato: Leapmotor POL-CAR, il cui showroom di recente apertura si trova in ul. Gorzysława 9 a Poznań. Il nuovo showroom non è solo un punto vendita, ma anche uno spazio in cui i clienti possono approfondire l’idea di mobilità sostenibile e usufruire dell’intera gamma di servizi: dai test drive, alla consulenza sugli acquisti e sulle finanze, fino all’assistenza professionale.

La Leapmotor C10 Range-Extended EV è progettata per eliminare l’ansia da autonomia, combinando l’efficienza di un motore elettrico da 158 kW (215 CV) con un motore a combustione interna (ICE) da 1,5 litri. Grazie alla batteria da 28,4 kWh, offre un’autonomia elettrica di 145 km secondo lo standard WLTP. Con l’aggiunta del motore a combustione, l’autonomia complessiva arriva a oltre 970 km, rendendola una soluzione ideale per lunghi viaggi senza preoccupazioni. Con un consumo di carburante di soli 0,4 l/100 km nella guida combinata ed emissioni di CO₂ di 10 g/km, la C10 Range-Extended EV riduce significativamente le emissioni di scarico e il consumo di carburante rispetto ai tradizionali veicoli a benzina, rendendola una scelta ecologica per i consumatori.

La Leapmotor T03 è una vettura compatta a 5 porte del segmento A, che si distingue per un’autonomia di 265 km nel ciclo misto secondo lo standard WLTP. Non solo offre uno spazio interno che si avvicina a quello di un’auto del segmento B, ma è anche disponibile a un prezzo competitivo di 44.900 PLN grazie al programma NaszEauto. Questa proposta si caratterizza per una dotazione di serie che la rende unica e ben posizionata rispetto alla concorrenza.

Il Leapmotor C10 EV è un SUV di segmento D che si presenta con un’autonomia combinata di 420 km secondo il ciclo WLTP. Con un design pensato per offrire la migliore esperienza di guida della sua categoria, il C10 non scende a compromessi in termini di sicurezza e comfort. Basato sulla piattaforma tecnologica LEAP 3.0, integra una configurazione elettronica centralizzata, la tecnologia Cell-to-Chassis (CTC) e un abitacolo intelligente, rendendolo una proposta all’avanguardia nel settore dei veicoli elettrici.