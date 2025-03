Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia Quadrifoglio: addio ai 1.000 cavalli?

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia Quadrifoglio secondo quanto dichiarato in precedenza dai dirigenti del Biscione tra cui l’ex CEO Jean Philippe Imparato avrebbero dovuto avere motori elettrici al 100 per cento garantendo prestazioni impressionanti con motori da 1000 cavalli di potenza tempi di accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e tempi di ricarica ultraveloce.Tuttavia le ultime dichiarazioni trapelate da parte del responsabile del marketing Cristiano Fiorio fanno pensare che alla fine queste vetture così potenti potrebbero anche non vedere la luce.

Se rimane il V6 che fine faranno le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia da oltre 1.000 cavalli?

Come infatti via abbiamo riportato nei giorni scorsi, Cristiano Fiorio parlando con Auto Express aveva detto di non voler rinunciare al motore V6 e di non vedere le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia Quadrifoglio senza questa motorizzazione almeno per i prossimi 5 o 6 anni dicendo che erano i clienti a pretenderlo. Ovviamente queste dichiarazioni se da un lato rendono felici la stragrande maggioranza dei fan alfisti che non accettavano auto con il Quadrifoglio mosse da un motore elettrico, creano dei dubbi su quanto era dato per sicuro fino ad oggi.

Ci si chiede in particolare se queste dichiarazioni finiscono per mettere da parte una versione Quadrifoglio da 1000 cavalli oppure se comunque questa gran potenza sarà garantita lo stesso in qualche maniera. Questa ipotesi ovviamente sembra molto difficile perchè anche con un sistema ibrido che utilizzi il V6 da 2,9 litri non si potrebbe mai arrivare a quella potenza.

Secondo una fonte interna all’Alfa Romeo, la nuova gamma elettrica delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia 100% elettriche non includerà versioni Quadrifoglio, ma modelli Veloce. Pur mantenendo un carattere sportivo e prestazioni potenti, queste versioni non raggiungeranno l’intensità delle prestazioni offerte dalle versioni Quadrifoglio. La scelta di optare per la versione Veloce sembra essere un passo verso l’adozione della mobilità elettrica senza sacrificare il dinamismo e il design distintivo del marchio. I motivi di ciò, ammesso che le cose stiano realmente così, potrebbe stare nel fatto che l’interesse per auto elettriche da mille cavalli e oltre al momento sarebbe molto basso e dunque non avrebbe senso per il Biscione investire soldi in tali modelli. Vedremo se le cose andranno davvero così o se Alfa Romeo ci sorprenderà.