Fiat Grande Panda: in arrivo la versione a benzina e quella a GPL, i prezzi calano

Come vi abbiamo anticipato ieri in un altro nostro articolo, sono in arrivo nuove versioni di Fiat Grande Panda. Questo probabilmente con l’obiettivo di proporre l’auto a prezzi ancora più bassi e aumentare ulteriormente le vendite. Se ieri vi abbiamo annunciato l’arrivo della versione con motore a benzina 1.2 litri per 100 cavalli con cambio manuale, oggi vi parliamo anche della versione GPL che a quanto pare Fiat si è decisa a lanciare.

In arrivo nuove versioni di Fiat Grande Panda per abbassare i prezzi e aumentare l’offerta

Nel primo caso si tratterà dello stesso motore proposto per la gemella Citroen C3. Questo dovrebbe rappresentare dunque la nuova entry level e ridurre il prezzo di partenza della vettura a 15.950 euro quindi praticamente lo stesso della Fiat Panda attuale che comunque viene sempre proposta in promozione ad un prezzo ancora più basso.

Secondo quanto riportato da Autocar, entro la fine del 2025 è atteso il debutto della versione a motore termico con cambio manuale della Fiat Grande Panda. Ma non è l’unica novità in arrivo: Fiat starebbe infatti preparando anche una variante alimentata a GPL. La mossa sembra tutt’altro che casuale e suggerisce una chiara intenzione del marchio torinese di entrare in diretta competizione con Dacia, che con modelli come Sandero e Duster ha ottenuto un grande successo proprio grazie all’offerta GPL.

Fiat punta quindi a rilanciare la propria presenza in un segmento molto apprezzato dal pubblico, offrendo anche sulla “Pandona” una motorizzazione economica e versatile, pensata per conquistare chi cerca un’alternativa concreta ai modelli della casa rumena.

Infine ricordiamo che sembra assai probabile anche l’arrivo di una versione 4X4 di cui l’altro giorno Fiat ha mostrato il concept e di una versione elettrica ad autonomia estesa che dovrebbe offrire oltre 420 km di autonomia. Infine si parla anche di una versione elettrica low cost a meno di 20 mila euro con circa 200 km di autonomia ma su questa versione si attendono ancora conferme.