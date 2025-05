Ferrari 599 GTO: all’asta un esemplare dal chilometraggio molto basso

La Ferrari 599 GTO è una delle “rosse” moderne più ricercate dai collezionisti. Ora per loro si apre una nuova finestra, che porta altro ossigeno nella prospettiva dello shopping. Un esemplare della specie si appresta infatti ad essere battuto all’asta. L’appuntamento col martello del banditore di RM Sotheby’s è fissato per lunedì 26 maggio. Pochi giorni mancano ormai all’appello.

Come sempre accade per le auto di fascia alta, anche qui il sogno è destinato a rimanere tale per i comuni mortali. Le stime della vigilia ballano infatti in un range da 850 mila a 950 mila dollari (pari rispettivamente a 750 mila e 850 mila euro). Se l’ipotesi dell’acquisto non è una prerogativa esclusiva dei Paperoni di Forbes, poco ci manca.

Lanciata come evoluzione definitiva della GTB Fiorano, la Ferrari 599 GTO ne tira fuori l’anima racing, portando lo spirito della 599XX in un pacchetto stradale. Ai suoi tempi pochissime supercar potevano reggere il paragone prestazionale con lei. L’esemplare proposto alla tentazione dei potenziali buyer è del 2010. Splendido l’abbinamento fra la carrozzeria in tinta Rosso Corsa, con tetto Grigio Silverstone e interni in Nero Alcantara. In pratica le specifiche di lancio del modello; quelle che ne valorizzano meglio l’aspetto, conferendogli il massimo livello di muscolosità visiva.

Una storia ben documentata

La vettura fu consegnata nuova in California, tramite la concessionaria di Newport Beach. Attualmente si trova a Jupiter, Florida, in attesa di un nuovo proprietario. Molto bassa la percorrenza accumulata nel tempo: meno di 3.550 miglia. Possiamo dire, senza timore di smentite, che ne è stato fatto un uso davvero limitato.

Ricca di opzioni e meticolosamente curata dal precedente owner, questa Ferrari 599 GTO è al momento uno degli esemplari della specie più desiderabili presenti sul mercato. L’asta per la sua cessione verrà celebrata quando il contatore del tempo segnerà la data di lunedì 26 maggio. Sicuramente non mancheranno i rilanci, verso quote lontane dalla sfera ordinaria. Del resto, qui parliamo di eccellenza a quattro ruote, di un’opera d’arte automobilistica. Ovvio che sia appannaggio di pochi eletti, non solo per la natura di mezzo in serie limitata.

In tempi recenti, precisamente nel mese di aprile appena andato in archivio, questa vettura (telaio ZFF70RCA5B0175212) è stata sottoposta a manutenzione presso l’assistenza ufficiale del “cavallino rampante”, a Palm Beach. Il suo stato di forma sembra impeccabile, ma per uno shopping di questo calibro bisogna spingersi oltre le semplici impressioni a pelle.

La Ferrari 599 GTO è stata una pietra miliare nella storia moderna del marchio, spingendo verso un nuovo livello le performance delle “rosse” a motore anteriore. In lei si miscelano le metriche prestazionali eccezionali con il lusso che ci si aspetta da una gran turismo di punta dell’azienda emiliana.

Fra gli optional dell’esemplare messo all’asta, ci sono il battitacco in fibra di carbonio, le pinze dei freni verniciate in giallo, il parabrezza termoisolante, i vetri oscurati per i finestrini posteriori, gli inserti in fibra di carbonio nel cruscotto, il tunnel centrale e lo splitter anteriore nello stesso materiale. Qui l’aggiunta di compositi enfatizza ulteriormente la loro presenza, davvero straordinaria nella configurazione base del modello.

In totale questa Ferrari 599 GTO ha avuto tre proprietari nell’arco della sua vita, che ne hanno fatto un uso molto parco, testimoniato dal basso chilometraggio accumulato nel tempo. L’attuale owner procedette al suo acquisto nel 2023. Ora l’auto si prepara a finire nelle mani di un nuovo custode, che sicuramente saprà prendersene cura come i precedenti. Speriamo che la usi di più, per godere meglio della sua magia.

Ferrari per pochi eletti

La Ferrari 599 GTO è una berlinetta estrema, nata in serie limitata di 599 esemplari. Il suo concept totalmente innovativo, estremizza l’anima sportiva della GTB Fiorano. Come già scritto, qui ci sono delle connessioni con la 599XX, vettura laboratorio per la pista non omologata per le corse, di cui sembra la versione stradale.

Sotto il lungo cofano anteriore trova spazio un monumentale motore V12 aspirato da 6 litri di cilindrata, che sviluppa una potenza massima di 670 cavalli a 8.250 giri al minuto, con un picco di coppia di 620 Nm a 6.500 giri al minuto, su un peso di 1.495 chilogrammi. Non ci vuole molto a immaginare il tenore delle prestazioni.

Per accontentare che ama le metriche precise, diamo i dati ufficiali dichiarati dalla casa di Maranello: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 9.8 secondi; punta velocistica di oltre 335 km/h. Ai suoi tempi erano dati al top, ma anche oggi si pongono al vertice. Ciò che i numeri non raccontano sono le emozioni, a dir poco sublimi, regalate dal modello nelle sue dinamiche, precise ed efficaci come poche altre. Quel sound, poi, non si finirebbe mai di ascoltarlo, tanto è sublime.

Fra le chicche della Ferrari 599 GTO c’è l’innovativo metodo di sviluppo che ha integrato fin dall’inizio un assetto meccanico portato “al limite” e i più sofisticati controlli elettronici. Un sistema mai utilizzato in precedenza per le vetture di gamma, anche se alta. Il risultato è un sottosterzo ridotto al minimo e un comportamento estremamente reattivo in ogni situazione. Tra le soluzioni racing del modello, doveroso citare i freni carbo-ceramici di seconda generazione e i wheel doughnuts.

Nome impegnativo

L’uso dell’acronimo Gran Turismo Omologata, che rimanda alle due insigni progenitrici (la 250 GTO del 1962 e la GTO del 1984), imponeva la nascita di un prodotto al top, capace di soddisfare le migliori aspettative. I tecnici del “cavallino rampante” sono riusciti a creare un nuovo sogno a quattro ruote, degno del lignaggio. Oltre ad avere un nome vibrante, la Ferrari 599 GTO ha l’apparato genetico giusto per onorarlo al meglio. Questa vettura è un gioiello dell’ingegneria e dello stile italiano applicato al mondo dell’auto. La sua forza è travolgente, come le prestazioni estreme e senza compromessi. Al volante si vive un’esperienza di guida coinvolgente e indimenticabile.

Il design completa al meglio il pacchetto, trasmettendo sul piano visivo la forza del suo temperamento, senza filtri soffocanti, ma nel pieno rispetto dei crismi dell’eleganza, tipica delle opere di Maranello. Il telaio della Ferrari 599 GTO, che utilizza materiali leggeri come l’alluminio e le leghe di magnesio, offre grande robustezza strutturale, con riflessi positivi sulle dinamiche del mezzo e sull’integrità della guida, non turbata da nocive flessioni.

Al vertice la tenuta di strada e la stabilità, per accompagnare al meglio la sua azione in pista, col supporto non invasivo di sistemi elettronici avanzati, che aumentano la sicurezza attiva, senza inficiare la purezza della conduzione. Il suono del V12, poi, è melodia pura. Un’orchestra di sublime splendore, capace di irradiare sensazioni uniche e di straordinaria piacevolezza.

