Opel Mokka GSE: ecco come sarà il SUV da 280 cavalli e il suo prezzo

Opel Mokka GSE è la futura versione top di gamma del SUV compatto della casa automobilistica tedesca. Il suo arrivo è stato ufficialmente confermato da Opel nei giorni scorsi. Molto probabilmente questo modello avrà molte cose in comune con altre auto del gruppo Stellantis tra cui Abarth 600e Scorpionissima e Alfa Romeo Junior Veloce. Si tratterà infatti di un veicolo completamente elettrico che forse sarà dotato di un motore da 280 cavalli di potenza.

Ecco che aspetto dovrebbe avere la nuova Opel Mokka GSE

Opel Mokka GSE avrà tutte gli elementi di design che contraddistinguono la gamma GSE di Opel. Il modello in questa versione si prepara a un significativo aggiornamento estetico che enfatizzerà il suo temperamento sportivo. Saranno introdotti paraurti dal design più dinamico e aggressivo, cerchi esclusivi con un look distintivo e interni attentamente curati. Questi ultimi includeranno sedili rivestiti in pregiato Alcantara e dettagli in fibra di carbonio, mirando a combinare eleganza e prestazioni superiori. L’obiettivo di questa revisione è quello di posizionare il Mokka come un punto di riferimento nel competitivo segmento dei SUV compatti sportivi.

Per il resto ovviamente lo stile sarà lo stesso della versione ordinaria di Opel Mokka, un modello che sta incontrando il gradimento del pubblico in Europa come dimostrano i dati ufficiali di vendita. A proposito del prezzo di Opel Mokka GSE, al momento non vi sono notizie ufficiali che avremo solo con l’apertura degli ordini. Tuttavia è possibile ipotizzare che questa versione del SUV compatto di Opel possa partire da un prezzo intorno ai 45 mila euro.

Infine per quanto riguarda la data ufficiale di debutto, al momento non è stata ancora comunicata dalla casa tedesca di Stellantis. Tuttavia sono in molti a credere che alla fine la prima del modello possa avvenire già nel corso del 2025, molto probabilmente in occasione del Salone Internazionale dell’auto di Monaco 2025. Questo evento si svolgerà nel corso del prossimo mese di settembre.