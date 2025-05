Leapmotor France supera il traguardo dei 1.000 veicoli elettrici consegnati

Leapmotor France ha annunciato nelle scorse ore di aver superato il traguardo di 1.000 veicoli elettrici consegnati e 1.500 veicoli immatricolati dal suo lancio nell’ottobre 2024. La casa cinese che fa parte di Stellantis consegnerà le chiavi del suo millesimo veicolo venduto in Francia, una C10 REEV, a una coppia di Le Mans presso la concessionaria Leapmotor di Le Mans, Clara Automobiles. Questo importante traguardo dimostra la rapida crescita e il successo del lancio del marchio sul mercato francese.

Importante traguardo raggiunto da Leapmotor in Francia

Leapmotor, con i suoi tre modelli innovativi, continua ad attrarre i consumatori francesi. T03: la piccola city car elettrica completamente equipaggiata che reinventa la mobilità urbana a un prezzo accessibile. Con un’autonomia di 265 km nel ciclo WLTP / 395 km nel ciclo urbano, si ricarica rapidamente all’80% in soli 36 minuti. Inoltre, è dotato di tecnologie avanzate come la frenata automatica di emergenza, l’avviso di abbandono della corsia e il cruise control adattivo. Ciò lo rende uno dei leader nel segmento A del mercato elettrico.

C10 : il SUV familiare 100% elettrico che si è aggiudicato le prestigiose cinque stelle del nuovo programma Euro NCAP, a conferma delle sue qualità eccezionali. Oltre a offrire un comfort di prima classe, la C10 vanta ampio spazio, sedili riscaldati/ventilati e un rilassante silenzio interno. Dispone inoltre di una moltitudine di sistemi di assistenza alla guida: frenata automatica di emergenza, cruise control adattivo, assistenza nella gestione degli ingorghi stradali, assistenza al mantenimento della corsia, ecc. La C10 REEV (Range Extender Electric Vehicle) con il suo range extender offre un’autonomia superiore a quella del 100% elettrico. Con un’autonomia combinata di 970 km ed emissioni di CO2 pari a soli 10 g/km, riduce l’ansia e rende più semplici i lunghi viaggi.

“Il raggiungimento del traguardo di 1.500 veicoli elettrici immatricolati in Francia dimostra il crescente interesse degli automobilisti francesi per Leapmotor. La nostra city car T03 è un grande successo e rappresenta il nostro best-seller! Stiamo anche assistendo a un ottimo avvio degli ordini di C10 REEV, che stanno acquisendo un ruolo significativo nel mix di C10. Ringraziamo i nostri primi clienti per la fiducia e la nostra rete per l’impegno e il coinvolgimento quotidiano “, afferma Raphaëlle Holderith, direttrice di Leapmotor Francia. Con questo primo traguardo raggiunto, Leapmotor continua la sua ascesa in Francia, grazie allo sviluppo della sua rete di distribuzione e all’offerta di un nuovo modello: la B10.

Questo nuovo veicolo rappresenterà il primo modello della futura gamma B. È basato sull’architettura avanzata LEAP 3.5 e sarà dotato di un cockpit digitale di nuova generazione, basato sulla piattaforma Qualcomm 8155, associata al sistema operativo Leapmotor OS 4.0 . Questa combinazione offrirà un’esperienza in auto immersiva e intuitiva, con una connettività impeccabile grazie ad Apple CarPlay e Android Auto. Sarà possibile ordinare il modello B10 a partire da settembre e sarà disponibile tramite la rete Leapmotor a partire da ottobre. Con Leapmotor, la mobilità elettrica ad alta tecnologia è accessibile ai consumatori al di fuori della Cina. Grazie alla sinergia tra Leapmotor e Stellantis siamo in grado di offrire soluzioni innovative a un mercato in rapida trasformazione, in modo rapido ed efficiente.