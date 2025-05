Nuovo Citroën ë-Berlingo: flessibile, elettrico e adatto alla guida quotidiana

Con il nuovo monovolume ë-Berlingo, Citroën presenta un veicolo elettrico versatile che arricchisce la vita di tutti i giorni con un concetto di spazio intelligente, equipaggiamenti moderni e una guida a zero emissioni locali. Il nuovo ë-Berlingo MPV, un pratico veicolo multiuso (MPV) con immatricolazione come veicolo commerciale, offre la comprovata qualità Citroën in un veicolo flessibile, robusto e funzionale, ora anche completamente elettrico.

Nuovo Citroën ë-Berlingo è l’deale per famiglie, aziende e mobilità urbana a zero emissioni locali

Il nuovo Citroën ë-Berlingo è disponibile nella lunghezza M (4,40 m) e dispone di serie di cinque posti. Offre ampio spazio per passeggeri e bagagli. Grazie al motore elettrico da 100 kW (136 CV) e alla batteria da 50 kWh, il nuovo monovolume ë-Berlingo raggiunge un’autonomia pratica fino a 334 chilometri (WLTP), perfetta per i tragitti quotidiani in contesti urbani e suburbani.

Il moderno abitacolo può essere dotato di uno schermo touchscreen da 10 pollici, dell’integrazione wireless per smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto e di un quadro strumenti digitale. La dotazione di serie comprende aria condizionata, alzacristalli elettrici anteriori, sensori di parcheggio posteriori e il pacchetto di sicurezza Citroën con avviso di abbandono della corsia, frenata di emergenza e riconoscimento della segnaletica stradale.

L’ë-Berlingo MPV si distingue per la sua elevata idoneità all’uso quotidiano, con porte scorrevoli manuali, un robusto vano di carico con divisorio del vano bagagli e pacchetti pratici disponibili come Style & Comfort o il pacchetto Visibility con luci diurne a LED e sensore pioggia. Il colore standard è il bianco ghiaccio, ma sono disponibili anche i colori Perla Nera, Grigio Acciaio, Blu Kiama e Verde Sirkka.

Con una capacità di ricarica CA di 11 kW (trifase) e la ricarica rapida CC opzionale (fino all’80 percento in circa 30 minuti), l’ë-Berlingo MPV è equipaggiato in modo ottimale per scenari di ricarica flessibili. Grazie alle dimensioni esterne compatte e all’abitacolo spazioso, è ideale come versatile veicolo familiare, mezzo di trasporto urbano o navetta.

Il prezzo della variante YOU parte da 34.390 euro (prezzo consigliato dal produttore in Germania, IVA al 19% inclusa) ed è disponibile per l’ordine da subito. Con il nuovo monovolume ë-Berlingo, Citroën dimostra ancora una volta quanto la mobilità elettrica possa essere intelligente, pratica e confortevole nella vita di tutti i giorni: tipicamente Citroën, semplicemente alla portata di tutti.