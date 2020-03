Alfa Romeo 4C Spider: la convertibile che impiega 4 secondi nello 0-100

L’Alfa Romeo 4C Spider è una vettura in grado di assicurare tantissime emozioni. Infatti, abbiamo di fronte una convertibile che offre un’accelerazione decisa, una maneggevolezza soddisfacente e un sistema di scarico sorprendente.

La nuova 4C Spider rimane fedele al suo iconico design con degli interni confortevoli rivestiti in pelle e realizzati in Italia. A parte questo l’abitacolo è originale, pulito e soprattutto comodo, anche se manca spazio per il carico. Questo è comprensibile in quanto abbiamo di fronte una vettura orientata più verso la sportività che l’essere utilitaria.

Alfa Romeo 4C Spider: una delle auto sportive più interessanti realizzate dal Biscione

La fase di acquisto è piuttosto semplice in quanto il Biscione propone soltanto un motore. L’ampio uso di fibra di carbonio e alluminio rende l’Alfa Romeo 4C Spider parecchio leggera per gli standard odierni mentre il piccolo motore da 1.7 litri è capace di sviluppare una potenza di 241 CV e 350 nm di coppia massima.

Ciò si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e una velocità massima di 258 km/h, secondo quanto affermato dalla casa automobilistica di Arese. A parte questo, però, la sportiva non dispone di alcune caratteristiche come servosterzo, connettività aggiornata per smartphone di ultima generazione, spazio di carico per due persone e interni silenziosi.

Inoltre, la capote rimovibile della versione spider propone l’effetto di un tetto rimovibile in stile Targa piuttosto che di una decappottabile a cielo aperto. Per fortuna, il veicolo assicura un’incredibile risparmio di carburante.

L’EPA stima che la 4C Spider è in grado di consumare 14,45 km/l in autostrada, 10,20 km/l in città e 11,90 km/l nel ciclo combinato. Di seguito, vi proponiamo una serie di video molto interessanti che vedono protagonista la convertibile del Biscione.