La Fiat Panda 1.4 16V 100HP 2ª serie ha un buon temperamento, ma non è proprio un missile ruotato. Attenti, però, fidarvi dell’aspetto. In qualche circostanza vi potrebbe capitare di essere affiancati al semaforo da una versione dal look quasi standard, ma con un’accelerazione imperiosa. Roba da mettere a rischio il vostro orgoglio di proprietari di auto sportive di un certo calibro.

Una testimonianza giunge dall’esemplare di cui ci occupiamo oggi, sottoposto a un tuning molto incisivo. L’auto viene presentata nel secondo video inserito in questo post, firmato come l’altro da Stefano GTI, che ne mostra le caratteristiche. Trasformata in turbo e 4×4, con una preparazione stage 3, la piccola utilitaria torinese eroga ora la bellezza di 250 cavalli. Base di lavoro è stata la già citata 100 HP, sottoposta a radicali modifiche per giungere allo strepitoso risultato che potete ammirare nei fotogrammi.

I cambiamenti maggiori hanno riguardato l’introduzione del sistema di sovralimentazione e della trazione integrale, per consentire al pilota di scaricare meglio al suolo una potenza enorme, se rapportata alle caratteristiche del veicolo. Totalmente rivisto il motore Fiat da 1.4 litri a 16 valvole, con pistoni diversi, camme di nuova foggia e rapporto di compressione differente.

La turbina soffia come un uragano e aggiunge un formidabile vigore al sistema propulsivo, che regala una voce simile a quella dei bolidi da rally. C’è pure un intercooler. Ovviamente anche la centralina e il cambio sono stati rivisti. Alcuni irrobustimenti strutturali hanno preso forma sulla trasmissione per assecondare la pesante trasfusione energetica.

Non ci vuole molto a capire quanto sia stato difficile eseguire un simile tuning, ma il lavoro è stato svolto da ottimi specialisti. Le modifiche all’assetto completano il quadro, per garantire una migliore gestione in strada, anche se un’auto del genere è intonata alle drag race più che all’uso quotidiano, per i rischi che implica, specie se chi sta al volante non ha una certa dose di buon senso. L’impianto frenante è stato maggiorato, per essere all’altezza del resto. Anche l’abitacolo ha ricevuto dei cambiamenti.

La preparazione meccanica ha dato vita a un mezzo che sembra un’auto da gaming, di quelle che si vedono nei videogiochi, ma il risultato è reale. Incredibili i progressi nelle metriche messi a segno rispetto alla Fiat Panda 1.4 16V 100HP 2ª serie di partenza, il cui 4 cilindri aspirato da 1368 centimetri cubi sviluppa nell’allestimento standard una potenza massima di 101 cavalli a 6000 giri al minuto, scaricati al suolo sulle ruote anteriori, tramite un cambio meccanico a 6 rapporti.

In quella veste, l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 9.5 secondi, mentre la punta velocistica si spinge a quota 185 km/h. La versione tuning turbo 4×4 vola su cifre prestazionali di ben altro livello. Anche se non abbiamo numeri precisi a disposizione, si vede dal video quanto rapida l’auto sia nel prendere il ritmo, in questa nuova configurazione. Immagino il piacere del proprietario nel sorprendere alcuni guidatori di supercar nello scatto da fermo.